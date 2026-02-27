España

Renfe detecta un aumento de fibras de amianto en un taller de Madrid en el que trabajan más de 100 empleados: alteraciones en Cercanías

El cierre del taller de Fuencarral afecta de forma directa a las líneas C-2, C-7 y C-8

El cierre del taller de Renfe en Fuencarral (Madrid) ha provocado afectaciones directas en el servicio de Cercanías. (Montaje Infobae)

Renfe ha detectado un aumento de fibras de amianto en su taller en Fuencarral (Madrid) tras el desprendimiento de parte de la cubierta de fibrocemento a causa de los fuertes vientos registrados hace una semana. El taller, en el que trabajan más de 100 empleados, ha tenido que cerrar, lo que ha provocado afectaciones directas en el servicio de Cercanías y la suspensión temporal del Civis que enlaza Guadalajara con Madrid Chamartín-Clara Campoamor, según ha informado Efe.

Según fuentes de la empresa, la detección del amianto responde al procedimiento habitual de control que Renfe Ingeniería y Mantenimiento mantiene vigente en las instalaciones con cubiertas de este material. La alteración en los niveles ha obligado a ejecutar una limpieza intensiva y reparar las zonas afectadas, siguiendo los protocolos del Real Decreto 396/2006. Esta normativa establece la obligatoriedad de evaluar el riesgo mediante la comparación de los datos recogidos con los valores límite fijados para las concentraciones de fibras en el lugar de trabajo, y así determinar con precisión la magnitud y el carácter de la exposición a la que se enfrentan los trabajadores.

En 2021 la empresa puso en marcha un plan de sustitución de cubiertas, dotado con una inversión de 23 millones de euros. Desde Renfe, han señalado la reciente adjudicación de la obra para levantar una nueva base de mantenimiento y una nave auxiliar en Fuencarral, cuya partida supera los 1.000 millones de euros. El nuevo recinto tendrá seis vías interiores de 240 metros, junto a un núcleo de oficinas y servicios distribuidos en tres plantas. Para ello, se derribará la nave actual y la actividad se trasladará de manera temporal a la nave auxiliar mientras concluyen los trabajos de construcción del nuevo taller.

Vista de roca con una línea de mineral de amianto. (EFE/Andre Pichette)

La respuesta de la compañía ha contado con el respaldo de la representación sindical. Carlos López, secretario regional del Sector Ferroviario de UGT Madrid, ha puesto en valor la rapidez con la que, según sus palabras, Renfe ha protegido a los más de cien empleados del centro, explicando que “la empresa evacuó la instalación y avisó a todos los trabajadores”. López ha señalado que, para permitir el regreso del personal, las pruebas de calidad del aire a cargo de una empresa especializada deberán arrojar resultados negativos, y ha instado a Renfe a acometer medidas estructurales como la reparación o la retirada de la cubierta de fibrocemento para evitar la repetición de incidentes similares.

Alteraciones en las líneas de Cercanías Madrid

El cierre del taller de Fuencarral afecta de forma directa a las líneas C-2 (Guadalajara-Alcalá de Henares-Atocha-Chamartín), C-7 (Alcalá de Henares-Atocha-Chamartín-Príncipe Pío) y C-8 (Guadalajara-Alcalá de Henares-Atocha-Chamartín-Villalba) del servicio de Cercanías de Madrid. Durante las horas punta, la frecuencia de las circulaciones desde Alcalá de Henares llega ahora a los quince minutos, mientras que antes era de siete.

Los trenes procedentes de Guadalajara han pasado a operar también con frecuencias de hasta quince minutos, en comparación con los doce minutos habituales. En los periodos de menor demanda y en los horarios intermedios, los trenes mantienen los intervalos normales. Además, el servicio Civis entre Guadalajara y Madrid Chamartín-Clara Campoamor ha quedado, asimismo, suspendido temporalmente.

Renfe ha cifrado en unas dos semanas el periodo estimado para completar las reparaciones de emergencia necesarias en la cubierta. Mientras tanto, la empresa recomienda a los viajeros que consulten en la página web o la aplicación oficial los horarios actualizados antes de planificar sus desplazamientos.

Como resultado directo del cierre, los operarios del taller de Fuencarral han sido destinados a las bases de Villaverde y Cerro Negro, así como al turno de tarde del fin de semana. Por otra parte, los trabajos de mantenimiento de los trenes de la serie 449, dedicados a servicios de media distancia con motor diésel, se están realizando en la ciudad de León.

Con información de Efe

Resultados de Eurojackpot de este

Pablo Emilio Gutiérrez, psicólogo: "No

Comprueba los resultados del sorteo

Una española protagoniza el drama

Cómo votar por correo en
Cómo votar por correo en

El Gobierno catalán destina 1.900

Muere a las 89 años

