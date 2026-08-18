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Guardiola se sincera sobre la obsesión que ha marcado su vida profesional y catapultó su divorcio: “La amo increíblemente, pero perdimos la pasión”

El extécnico del Manchester City se confiesa sobre su vida en el documental ‘A Beautiful Obsession’ en Prime Video

Pep Guardiola y Cristina Serra en una imagen de archivo, 2024 (EUROPA PRESS).
Pep Guardiola y Cristina Serra en una imagen de archivo, 2024 (EUROPA PRESS).
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La última temporada de Pep Guardiola en el Manchester City dejó mucho más que goles y jugadas. El entrenador catalán, que ha puesto punto final en 2026 a una década histórica en el banquillo del conjunto inglés, permitió que las cámaras entraran en algunos de los momentos más personales de su despedida. Ahora, el documental A Beautiful Obsession, producido por Prime Video, recupera escenas que muestran al técnico lejos de la imagen fría y calculadora que suele proyectar en los partidos.

Entre las secuencias más llamativas aparece una conversación con sus futbolistas después de una derrota especialmente dolorosa. Guardiola suele tirar de metáforas para motivar a sus jugadores y hacerlos reflexionar. Sin embargo, en algunas ocasiones no habla únicamente de fútbol. En medio de su enfado, reconoce que atraviesa una situación personal complicada y utiliza su propia experiencia para reclamar a sus jugadores algo que considera imprescindible: pasión.

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Pep Guardiola y Cristina Serra en una imagen de archivo, 2024 (REUTERS/Andrew Boyers).
Pep Guardiola y Cristina Serra en una imagen de archivo, 2024 (REUTERS/Andrew Boyers).

“Muchachos, quiero confesarles algo... Me voy a divorciar de la mujer más bella de este planeta. De mi mujer, de mi exmujer. ¿La amo? Por supuesto. ¿Me ama? Sí, pero hemos perdido la pasión. Por muchas razones. ¿Dónde está vuestra pasión? Lo que sea que hagáis en la vida, hacedlo con pasión. No quiero buenos jugadores, quiero jugadores con pasión”, compartió el técnico.

Se refiere a Cristina Serra, con quien mantuvo una relación durante tres décadas y se casó en 2014. La confesión no aparece aislada, sino integrada en una de las charlas más duras que el técnico protagonizó durante su último curso en el Etihad. El entrenador llevaba tiempo preocupado por la falta de intensidad de su plantilla y acabó trasladando esa frustración directamente al vestuario.

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De hecho, el cariño que mantienen es tal, que la catalana no faltó junto a sus hijos al homenaje que le realizó la directiva del equipo el pasado mes de mayo. Su presencia junto al entrenador y la naturalidad con la que compartieron la velada han reavivado inevitablemente los rumores de reconciliación. Sin embargo, ninguno de los dos se pronunció al respecto y ha permanecido como un reflejo del amor que se mantienen como familia.

Pep Guardiola, con su padre, sus hijos y su ex, Cristina Serra, (City_XTRA).
Pep Guardiola, con su padre, sus hijos y su ex, Cristina Serra, (City_XTRA).

Una derrota que hizo saltar por los aires la tensión

Las sinceras palabras de Guardiola sobre su divorcio tuvieron lugar después de la derrota del City ante el Bayer Leverkusen por 0-2 en la Champions, en noviembre de 2025. Guardiola había realizado numerosos cambios en el once con la intención de mantener a toda la plantilla implicada, pero el experimento no salió como esperaba.

Su reacción fue contundente. El técnico reconoció que había dedicado horas a buscar la manera de motivar a sus futbolistas y que se sentía frustrado al comprobar que sus esfuerzos no estaban dando resultado: “Me siento decepcionado conmigo mismo por las cosas increíblemente estúpidas que intento hacer para que os sintáis seguros, protegidos y con confianza. Me siento un puto estúpido”.

Para Guardiola, perder un encuentro formaba parte del deporte. Lo que no estaba dispuesto a aceptar era la ausencia de competitividad: “Me siento un puto estúpido. Llegué aquí a las ocho de la mañana. Pasé horas y horas intentando encontrar la manera de llegar a vuestro corazón. Y cuando no lo consigo, es frustrante a nivel personal. No me devolvéis nada. ¿Sabéis qué va a pasar? Tendréis otro entrenador. Como vea una sola puta cara de tristeza al final de la temporada, os mato. Como vea vuestra puta cara quejándoos de algo cuando tomo decisiones, os mato. Trabajad más duro, trabajad mejor, vivid mejor”, les dijo decepcionado el de Santpedor a sus jugadores.

El club reunió mensajes de hinchas de varias generaciones, mientras el entrenador se mostró conmovido por el vínculo familiar

La curiosa obsesión por los abrazos

Meses antes, Guardiola había desarrollado otra estrategia para intentar recuperar la conexión con sus futbolistas. Tras una etapa de resultados irregulares, el técnico comenzó a insistir especialmente en los abrazos como herramienta para reforzar la unión del vestuario.

Según publicó el Daily Mail, antes de un derbi de Mánchester contra el United, pidió a sus jugadores que se abrazaran durante varios segundos y con intensidad. No era una simple anécdota. Para Guardiola, ese gesto representaba la confianza y el compromiso que debían trasladarse posteriormente al terreno de juego.

El resultado pareció darle la razón: el City se impuso por 3-0 al Manchester United. Después del encuentro, Guardiola volvió sobre el asunto y les pidió todavía más intensidad en aquellos gestos de afecto: “¡Quiero los abrazos más fuertes y que duren más tiempo!”.

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