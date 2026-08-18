España dispara su gasto en defensa en 2025 hasta los 4.750 millones de euros: 15 empresas acaparan casi la mitad del presupuesto

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La carrera armamentística ha llegado de lleno a España, que ha disparado su gasto anual en defensa hasta alcanzar los 4.750 millones de euros, lo que supone multiplicar por 6,5 su presupuesto medio en comparación con el periodo de 2013-2024. Se trata de un cambio estructural y no coyuntural en la política de inversión militar y es lo que le habría permitido al país superar el famoso 2% del PIB fijado por la OTAN.

Así lo asegura BBVA Research en en informe en el que cifra en 730 millones de euros el promedio anual del periodo 2013-2024 y sostiene que el aumento registrado en 2025 equivale al 550,7 %. El análisis atribuye ese cambio a las decisiones de gasto aprobadas por el Consejo de Ministros y lo sitúa en el contexto del refuerzo presupuestario que han acometido los países desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

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En esta tendencia general de aumento de gasto en defensa, por tanto, España “no ha sido una excepción” con el resto de países de su entorno. Estos últimos años se ha entrado de lleno en “un nuevo ciclo inversor de carácter estructural”. El estudio se ha publicado este lunes y se basa en el procesamiento de más de 26.000 acuerdos del Consejo de Ministros desde 2013 mediante técnicas de Big Data e inteligencia artificial. Según el medio, el patrón detectado ya no se limita a grandes programas de modernización como en ejercicios anteriores, sin oque el incremento se reparte “entre prácticamente todas las categorías de inversión del espectro militar”. Esa expansión alcanza desde sistemas de armas hasta capacidades aéreas, infraestructuras, ciberdefensa, I+D, logística y munición.

Gasto en Defensa de España (BBVA Research)

La contratación pública se concentra en un número reducido de grupos industriales, donde las 15 mayores empresas acaparan el 43% del importe total contratado en 2025, y en polos tecnológicos como Madrid, Sevilla, Albacete y Asturias. Desde mediados de 2025 se han adjudicado en promedio casi 2.000 millones de euros, con una fuerte focalización en contratos de adquisición de equipamiento militar, aunque también crecen los servicios asociados al mantenimiento, el software y las comunicaciones.

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Gasto en Defensa de España (BBVA Research)

Los datos extraídos por BBVA Reseach además revelan cómo se estructura la industria española de defensa, que está concentrada en un número relativamente reducido de grandes grupos industriales y en unos pocos polos tecnológicos repartidos por el territorio (Madrid, Sevilla, Albacete o Asturias aglutinan buena parte de las capacidades de diseño, fabricación e integración de los principales programas).

Gasto en Defensa de España (BBVA Research)

Mientras que el desarrollo de las capacidades terrestres y navales descansa principalmente sobre fabricantes nacionales, los grandes programas aeronáuticos presentan un grado mucho mayor de cooperación con socios europeos, reflejo de iniciativas multinacionales como el Eurofighter. Es precisamente el sector aeronáutico el que agrupa el grueso de las exportaciones españolas, que tienen en la propia Unión Europea su principal mercado.

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