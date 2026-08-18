El Gobierno cifra en 2.168 los menores migrantes identificados en Ceuta desde la entrada masiva

Decenas de menores se acumulan a las puertas de la Jefatura Superior de Policía en Ceuta para ser identificados. (EFE/Reduan)

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Desde el 30 de julio, la Policía Nacional ha registrado la localización y filiación de 2.168 menores en Ceuta, quienes quedaron a disposición de la administración regional, según los últimos datos del Ministerio del Interior. Esta cifra supone un aumento de 270 respecto al último recuento comunicado por el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras un encuentro con representantes de la Delegación de Gobierno, la Policía Nacional y la Guardia Civil, en el que se subrayó la necesidad de priorizar la identificación de los menores.

Para responder a la situación, la ciudad autónoma habilitó nuevos espacios de acogida, entre ellos dos centros escolares, a solicitud del Ministerio de Juventud e Infancia, debido a la saturación de los recursos disponibles en la ciudad.

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