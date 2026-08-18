Saiz asegura que a las 1.500 plazas de acogida en Ceuta se sumarán "más" y asegura que "los trabajos avanzan rápido"

La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha explicado que a las 1.500 plazas temporales para migrantes anunciadas en Ceuta se sumarán "más" una vez que éstas estén habilitadas.
En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press no ha precisado el número de plazas que se prevé habilitar y ha declinado dar cifras sobre el número de migrantes que permanecen en Ceuta. Se ha remitido exclusivamente a los 4.000 kits de comida que se reparten diariamente.
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Ante este dato y al ser preguntada por si se podrían alcanzar hasta las 4.000 plazas de acogida temporal, Saiz no ha rechazado la cifra, aunque ha declinado "poner techo". "Son cuatro espacios los que se están habilitando que en total pueden dar cabida a más plazas", se ha limitado a explicar.
En su opinión, "lo importante es seguir en la búsqueda y adecuación de espacios", y ha asegurado que los trabajos para habilitar las primeras 1.500 "avanzan rápido".
Saiz, que a lo largo de este martes se reunirá con ONG que trabajan en la ciudad autónoma, se ha defendido de las críticas a su gobierno en el retraso en la adopción de medidas y ha asegurado que el ejecutivo "no ha ido a Ceuta, sino que está en Ceuta".
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"Ceuta no ha estado ni va a estar nunca sola y lo importante es que a esta situación extraordinaria se le ha dado una respuesta de manera inmediata con una presencia muy fuerte, coordinada y eficaz de cauda uno de los ministerios", ha comentado Elma Saiz.
En cuanto a la búsqueda de nuevas ubicaciones para la atención a personas migrantes, la ministra ha evitado entrar en polémicas sobre la puesta a disposición por parte del ejecutivo de Ceuta de otros emplazamientos, aunque ha recordado que en la crisis de 2021 se facilitaron espacios.
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Respecto al apoyo económico de Europa para afrontar la crisis migratoria, Saiz se ha mostado "optimista" y ha admitido que aunque inicialmente hubo declaraciones "incomprensibles" por parte de algunos dirigentes europeos, muchos países "valoran y respetan" la política migratoria de España.