Mario, español viviendo en Australia: “Durante la temporada de la uva sueles hacer entre 5.600 euros y 11.300 en dos meses”

Los trabajadores pueden llegar a ganar entre 5.600 y 11.300 euros en apenas dos meses (@lega.wave)

Un español que vive actualmente en Australia detalló cómo funciona la temporada de la uva en ese país y cuánto dinero puede llegar a ganar un trabajador durante esos meses. Su testimonio, directo y cargado de referencias personales, refleja el atractivo económico que tiene este tipo de empleo temporal para los jóvenes con visa Working Holiday, un fenómeno que cada año moviliza a miles de personas en busca de ingresos rápidos. Según explica, las contrataciones para la temporada de 2026 ya han comenzado, lo que marca el inicio de una carrera anticipada por asegurarse un puesto antes de que se cubran las vacantes disponibles.

En su explicación, Mario señala que la temporada de la uva suele comenzar en enero y finalizar en marzo, en plena época de calor australiano. Durante ese periodo, los trabajadores pueden llegar a ganar entre 5.600 y 11.300 euros en apenas dos meses, una cifra que, según destaca, resulta especialmente atractiva para quienes buscan ahorrar en poco tiempo. Los turnos, sin embargo, no son ligeros: se trata de jornadas de doce horas con apenas un día de descanso semanal, un ritmo intenso que marca el día a día en este tipo de cosechas y que requiere resistencia física y mental.

El joven detalla que el sueldo promedio ronda los 1.100 euros por semana. Bajo su punto de vista, el trabajo es duro, pero rentable, y forma parte de la dinámica laboral típica de quienes aprovechan las posibilidades que ofrece la visa Working Holiday. Con ese permiso, recalca, no se necesitan grandes requisitos adicionales: basta con tener un currículum bien hecho y ganas de trabajar, algo que, según cuenta, ha permitido que miles de españoles encuentren allí su primera experiencia laboral en Australia.

Más allá del aspecto económico, el español afirma que la temporada de la uva es para él “la más entretenida”. Explica que el trabajo es válido tanto para hombres como para mujeres y que la convivencia con ciertos animales forma parte natural de la experiencia australiana. “Más vale que te lleves bien con los insectos de ocho patas, porque arañas vas a ver unas pocas”, comenta mientras describe también la tarea de liberar pequeños lagartos, que suelen aparecer en los camiones de trabajo. Para él, tratar con fauna local no es un inconveniente, sino parte del encanto de trabajar en un país donde la naturaleza tiene un peso cotidiano.

Mario menciona además que uno de los lugares más populares para buscar empleo es la localidad de Griffith, donde él mismo trabajó durante dos temporadas con la empresa Worttley. Sin profundizar en datos externos, se limita a mencionar que en la descripción del video deja una lista de compañías y pasos a seguir para quienes estén interesados en aplicar. Asegura que, pese a que hay muchas plazas disponibles, también hay muchísima gente interesada, por lo que recomienda actuar con rapidez para no quedarse fuera del proceso de selección.

Por último, el español aconseja armar un buen grupo antes de viajar, ya que considera que lo más importante en estas temporadas es estar bien acompañado. En su opinión, la experiencia puede ser más llevadera y enriquecedora si se comparte con amigos o con personas que estén pasando por la misma situación.