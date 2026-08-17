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La psicología explica por qué las personas mayores de 70 años empiezan a regalar sus cosas: no es solo por deshacerse de ellas

Este fenómeno responde a una reflexión profunda sobre la identidad, los recuerdos y el significado de los vínculos

Una mujer mayor y una mujer joven sostienen un portarretrato con foto en blanco y negro. Una caja de cartón rotulada "OBJETOS DE VALOR" está en el suelo.
La psicología explica por qué las personas mayores de 70 años empiezan a regalar sus cosas: no es solo por deshacerse de ellas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El acto de regalar objetos personales en la vejez suele interpretarse como una medida para organizar la vivienda o reducir el volumen de pertenencias. Sin embargo, la psicología indica que las personas mayores de 70 años que entregan sus cosas más valiosas lo hacen movidas por motivos emocionales, simbólicos y de continuidad familiar. Este fenómeno responde a una reflexión profunda sobre la identidad, los recuerdos y el significado de los vínculos, y no a una simple intención de desprenderse de lo innecesario. Diversos estudios en salud mental muestran que esta conducta refleja la búsqueda de mantener la memoria y el legado personal a través de los seres queridos.

Con el paso de los años, la relación con los objetos de valor cambia. Dejan de ser meramente utilitarios y se transforman en portadores de historias y experiencias significativas. Elegir a quién entregar cada recuerdo se convierte en una decisión cargada de simbolismo y afecto. Esta práctica no solo fortalece los lazos familiares, sino que permite a la persona mayor sentirse parte activa de la transmisión de su biografía y valores. La entrega de bienes personales es, para muchos, una forma de asegurar que su historia continúe y que sus recuerdos encuentren un nuevo significado en manos de quienes aprecian su legado.

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El proceso de regalar no siempre resulta sencillo. Desprenderse de una pieza importante de la historia personal implica aceptar el paso del tiempo y la transformación de los vínculos. Sin embargo, ver cómo esos objetos son valorizados y adquieren un sentido renovado en las siguientes generaciones aporta satisfacción y propósito en la etapa final de la vida.

El convoy material y el apego emocional según la psicología

Uno de los conceptos fundamentales en la psicología del envejecimiento es el llamado convoy material: el conjunto de objetos que acompaña a una persona a lo largo de su vida y que funciona como registro tangible de etapas, relaciones y logros. Fotografías, cartas, joyas o herramientas pueden evocar recuerdos de la infancia, la vida profesional o las celebraciones familiares.

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Mujer mayor, un niño, tren de juguete de madera, tres hombres y una mujer adultos, álbumes de fotos, caja de madera, en una sala de estar.
Una mujer mayor de 70 años entrega un recuerdo de su infancia a su nieto pequeño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La psicóloga Mary E. Dozier y la investigadora Catherine R. Ayers analizaron el apego a los objetos durante el envejecimiento en un artículo publicado en ‘Current Opinion in Psychology’. Según sus conclusiones, este apego no representa necesariamente un trastorno de acumulación, sino que puede formar parte de una experiencia normal. Dozier y Ayers sostienen que ciertos objetos se vinculan a recuerdos y a la identidad, y que conservarlos o decidir su destino responde a una necesidad de preservar fragmentos de la propia historia. Así, regalar pertenencias seleccionadas se convierte en una forma de transmitir la memoria individual y colectiva.

La dificultad para desprenderse de algunos objetos se explica por el fuerte vínculo emocional que los une a su dueño. No se trata de acumulación patológica, sino de la función identitaria y simbólica de cada objeto en la construcción del “yo” extendido. La entrega consciente de pertenencias permite a los adultos mayores elegir quién continuará con esas historias y valores.

Del desapego a la transmisión: reorganizar la memoria

En la última etapa de la vida, la percepción del tiempo cambia y con ella se modifican las prioridades. La psicología describe este ajuste como selectividad socioemocional, donde la importancia de las relaciones y de las experiencias significativas pasa al primer plano. El regalo de objetos en este contexto no implica desapego, sino una reorganización consciente de lo que merece conservarse y compartirse.

Mujer mayor de cabello blanco y suéter gris es abrazada por mujer joven con camisa de mezclilla sobre camiseta blanca en un interior.
Una mujer joven abraza por detrás a una persona mayor de 70 años, que observa el entorno en un interior hogareño y luminoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El deseo de dejar un legado se materializa en la entrega de bienes que han acompañado décadas de vida. Junto a cada objeto, la persona mayor suele transmitir relatos y explicaciones sobre su origen y significado, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la continuidad familiar. El destinatario no solo recibe una posesión, sino también una parte de la historia y de los valores del donante.

En el ámbito clínico, los especialistas advierten que este comportamiento no debe interpretarse automáticamente como señal de deterioro o tristeza. Solo cuando la entrega de pertenencias se combina con síntomas de aislamiento, confusión o cambios bruscos de personalidad, se recomienda consultar a un profesional. En la mayoría de los casos, regalar objetos representa un acto de autonomía y reflexión, orientado a asegurar que los recuerdos y experiencias más importantes encuentren un nuevo lugar en la vida de quienes los reciben.

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