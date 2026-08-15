Las tormentas y el granizo llegan a la península este festivo 15 de agosto con una nueva dana: siete comunidades en aviso naranja por lluvias intensas

Las tormentas y el granizo llegan a la península este festivo 15 de agosto con una nueva dana (EFE/JAVIER BELVER)

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España afronta un fin de semana marcado por un cambio meteorológico brusco, con lluvias intensas, tormentas y un descenso generalizado de las temperaturas debido a la entrada de una dana, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Quince comunidades autónomas, salvo Asturias y Canarias, mantienen avisos activos por precipitaciones, tormentas, calor, mala mar o niebla. El sábado se prevé como el día de mayor inestabilidad, con tormentas localmente fuertes y fenómenos adversos asociados como granizo, viento intenso y riesgo de reventones. El domingo, las lluvias quedarán restringidas a las zonas más orientales.

Siete comunidades en aviso naranja por lluvias intensas

La transición de una vaguada atlántica a una dana ha situado a siete comunidades en aviso naranja por lluvias intensas: Aragón, Castilla y León, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunidad Valenciana. En estas regiones, la precipitación acumulada en una hora podría superar los 40 litros por metro cuadrado, acompañada de granizo grande y rachas de viento muy fuertes. La Confederación Hidrográfica del Ebro ha alertado sobre posibles crecidas súbitas en barrancos y recomienda seguir las indicaciones de Protección Civil.

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El Meteocat ha activado el aviso por lluvias intensas en prácticamente toda Cataluña. Se espera que las precipitaciones, que comenzarán a partir del mediodía, superen los 20 litros en media hora y puedan ir acompañadas de barro, sobre todo al principio. Baleares también permanece bajo alerta por tormentas fuertes, con posibilidad de episodios localmente torrenciales.

El mapa de avisos de la AEMET para el 15 de agosto

En el sur, municipios de Granada, Málaga y Córdoba han registrado lluvias destacadas durante la madrugada, con más de 900 rayos contabilizados y acumulaciones de hasta 25 litros por metro cuadrado en Benamejí (Córdoba). En otras localidades malagueñas como Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga y Marbella se han superado los 17 litros, y en La Zubia (Granada) se han producido anegaciones puntuales, aunque sin daños personales. El 112 ha gestionado varios avisos, aunque sin incidencias graves.

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En la Sierra de Sis (Huesca), el Grupo de Rescate de Benasque ha localizado el cuerpo sin vida de un pastor que fue alcanzado por un rayo mientras pastoreaba en la comarca de La Ribagorza. Se trata del incidente más grave registrado hasta el momento durante este episodio.

El noroeste peninsular mantiene avisos por calor, viento y niebla: Pontevedra está en aviso amarillo por máximas de 35 grados y vientos del norte que pueden alcanzar los 61 km/h, mientras que en Lugo la niebla podría reducir la visibilidad a 150 metros en la A-8. En Canarias, el viento alisio soplará moderado con rachas muy fuertes en zonas expuestas de las islas de mayor relieve. Se esperan cielos nubosos en el norte y posibilidad de algunas precipitaciones débiles.

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Por otra parte, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha señalado la posibilidad de que se produzcan aumentos rápidos del caudal en arroyos y barrancos de gran parte de la cuenca, como consecuencia de las lluvias intensas previstas para la jornada. El organismo recomienda a la población consultar regularmente la información meteorológica y los datos hidrológicos disponibles en el Sistema Automático de Información Hidrológica del Ebro, así como seguir de cerca las indicaciones de Protección Civil ante posibles episodios de crecidas súbitas.