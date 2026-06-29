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El Gobierno quita la rebaja del IVA a gasolinas y mantiene la de impuesto de hidrocarburos

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Madrid, 29 jun (EFE).- El Gobierno ha aprobado este lunes un segundo decreto ley con medidas en respuesta al impacto del conflicto bélico en Oriente Medio por un importe fiscal estimado de 1.825 millones de euros en 2026, del que desaparece la rebaja del IVA a los combustibles -que volverá al 21 % desde el 1 de julio-, pero mantiene una reducción del impuesto sobre hidrocarburos.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el apoyo fiscal general a los hogares se concentrará en el impuesto especial de hidrocarburos.

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Este impuesto se verá rebajado en 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos por litro en agosto y 5 céntimos por litro en septiembre para volver a la normalidad en octubre, lo que tendrá un coste fiscal estimado de 939 millones.

El primer paquete de ayudas, aprobado en marzo pasado, rebajaba tanto el IVA (del 21 % al 10 %) como el impuesto de hidrocarburos (al mínimo permitido por Bruselas, lo que equivalía a un descuento de 14,49 céntimos por litro de gasolina de 98 octanos y 4,9 céntimos por litro de gasóleo).

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"Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales retiraremos de forma progresiva el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares", ha explicado Cuerpo.

El decreto incluye una cláusula de reactivación, por la que el descuento en el impuesto de hidrocarburos se elevaría a 20 céntimos el litro si la inflación interanual de los carburantes supera el 15 %.

La reactivación también aplicaría ante una eventual subida del gas y la electricidad superior al 15 %, en cuyo caso el IVA de la electricidad, el gas natural, los pellets y la leña se volvería a reducir del 21 al 10 %, en tanto que  el impuesto especial sobre la electricidad bajaría de nuevo del 5,1 % al 0,5 %.

El real decreto ley aprobado este lunes mantiene la ayuda directa de 20 céntimos por litro de gasóleo para agricultores y transportistas y añade 165 millones en ayudas para la compra de fertilizantes, lo que supondrá un apoyo total de 230 millones.

También se ampliarán hasta el 30 de septiembre las ayudas extraordinarias a las empresas de transporte por carretera para compensar el precio del gasóleo de uso profesional, tanto si se tiene derecho a la devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos como si no.

Al mismo tiempo se refuerza los mecanismos de control y transparencia en los precios de las gasolineras, con más atribuciones para la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia (CNMC) como la publicación de las estaciones de servicio con comportamientos anómalos, que rondaron el medio centenar en el último análisis.

Las medidas coyunturales incluidas en el decreto ley estarán vigentes tres meses, hasta el 30 de septiembre, en tanto que se incluyen medidas estructurales orientadas al refuerzo de la soberanía energética y la menor dependencia de combustibles fósiles, entre ellas, medidas para agilizar la repotenciación de líneas eléctricas existentes.

La norma incluye la eliminación progresiva del impuesto de producción eléctrica al 5 % en 2026, el 3,5 % en 2027 y la total desaparición en 2028, con un coste para las arcas públicas de 2.700 millones.

Además de las medidas energéticas, el paquete prohíbe el despido para las empresas beneficiarias de ayudas vinculadas al conflicto y mantiene la exigencia de planes movilidad sostenible para los trabajadores.

Otras medidas sociales como los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico (42,5 % para vulnerables y el 57,5 % para vulnerables severos) o la prohibición del corte de suministros básicos a hogares vulnerables ya estaban vigentes para todo 2026. EFE

(foto) (vídeo)

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