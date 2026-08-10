Telma Ortiz da un discurso al estilo de su hermana, la reina Letizia, ante Victoria Federica: “Créanme, después de trabajar 14 años en ayuda humanitaria”

Telma Ortiz en la gala Starlite (@fundacionstarlite)

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La reina Letizia tiene muy acostumbrado al público a sus discursos, en los que se recrea y recuerda a su etapa como periodista con su estilo personal de comunicación. Sin embargo, ahora ha sido su hermana, Telma Ortiz, quien ha aprovechado la gala Starlite celebrada este domingo en Marbella para defender que la ayuda a Venezuela no debe agotarse en la emergencia inmediata y que la reconstrucción del país tras los terremotos de junio exige convertir la solidaridad en acción sostenida.

La hermana de la reina Letizia ha intervenido como representante de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, donde ocupa la responsabilidad de Alianzas Estratégicas Globales, y ha presentado junto a Alfonso Cisneros una alianza con Venezuela Sin Límites y Unidos en Red para contribuir a la recuperación del país tras los seísmos del 24 de junio. La intervención se ha producido en la Gala Starlite Occidental, organizada un verano más bajo el lema “Peace and Love” por Sandra García-Sanjuán y Antonio Banderas, con Valeria Mazza y Bertín Osborne como presentadores y con invitados como Michael Bublé, Luisana Lopilato, Victoria Federica, Melendi o Irene Villa.

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Ortiz ha situado su discurso en el terreno de la ayuda humanitaria y ha arrancado con una reflexión sobre el contraste entre el tono festivo de la noche y la realidad internacional. “Amor y paz y estar envueltos en este halo de alegría es lo que todos y todas nos gustaría en la vida, estar siempre así en todas partes del mundo. Pero, desgraciadamente, sabemos que esto no es así y nos rodean guerras, crisis humanitarias, genocidios, catástrofes naturales o creadas por la mano del hombre”.

Telma Ortiz en la gala Starlite (@fundacionstarlite)

El discurso de Telma Ortiz

La cuñada del rey Felipe VI ha insistido en que el verdadero reto empieza cuando desaparece el foco informativo: “Créanme, después de trabajar 14 años en ayuda humanitaria, cuando la atención mediática se desvanece, cuando los rescatistas, los equipos de emergencia, las agencias humanitarias nos vamos, queda un trabajo hecho, un trabajo duro, un trabajo necesario, pero es solamente un parche”.

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A partir de ahí, ha planteado un cambio de fase, de la respuesta urgente a la reconstrucción de largo recorrido: “Ahora es cuando empieza una etapa diferente. Ya no se trata solo de responder a la emergencia, se trata de reconstruir y, sobre todo, de reconstruir mejor. Y, sobre todo, hacerlo con más resiliencia, con más sostenibilidad y con más oportunidades para las generaciones futuras”.

La idea central de su intervención ha sido que la crisis abierta por los terremotos del pasado mes de junio ha dejado zonas del país “completamente asoladas” y obliga a pensar en una recuperación más sólida que la mera reparación de daños. En ese marco, Ortiz ha rematado su llamamiento con otra apelación directa: “Venezuela tiene por delante un enorme desafío, pero también una enorme oportunidad. Hoy podemos transformar la solidaridad en acción, la acción en reconstrucción y la reconstrucción en esperanza”.

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La reina Letizia ha destacado este jueves que "la salud es un asunto global", como ya demostró la pandemia de Covid-19 y "está volviendo a demostrar el hantavirus", tras subrayar que cuidar la salud "es la inversión más rentable que existe", además de "obligatorio en términos humanos, de derechos básicos, de dignidad y de equidad". (Fuente: Casa Real)

La trayectoria de Telma Ortiz

Durante la gala, además de presentar la alianza orientada a la reconstrucción de Venezuela, también ha entregado junto a Ignacio Maluquer el premio Fundación Starlite 2026 a Enrique Riquelme. Para la ocasión ha elegido un vestido de corte asimétrico con las flores como protagonistas, tanto en el estampado como en unos maxi pendientes que enmarcaban su rostro.

La presencia de la hermana de la reina en este acto enlaza además con la atención que la propia reina Letizia ha mostrado recientemente hacia la situación en el país latinoamericano, al expresar públicamente su apoyo y modificar su agenda para impulsar la ayuda a Venezuela. La intervención de Ortiz en Marbella se apoya en una carrera profesional centrada en la cooperación internacional mucho antes de que su estrecho parentesco con la actual reina de España la situara bajo una exposición pública constante.

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La hermana de la reina Letizia, Telma Ortiz, durante la XI edición de los Diálogos del Agua, a 21 de octubre de 2025 (Eduardo Parra / Europa Press).

Economista de formación, ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria en el ámbito humanitario. Telma Ortiz ha trabajado durante más de una década sobre el terreno para Cruz Roja Española, Médicos Sin Fronteras, Naciones Unidas y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Esa experiencia la llevó a participar y gestionar proyectos en situaciones de crisis en África, Asia, Oriente Próximo, Europa y América del Sur.