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Tarifa de la luz en España este martes

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se actualizan la información diariadel mercado energético en el país

La tarifa del servicio eléctrico se actualiza cada hora (Europa Press)
La tarifa del servicio eléctrico se actualiza cada hora (Europa Press)
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¿No sabes cuál es el precio de la energia electrica en el país?Consulta aquí la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de este martes 11 de agosto.

Al cambiar constantemente, es importante mantenerse actualizado sobre los precios dela luz.

Precio de la luz

Día: 11 de agosto

Precio de media: 129.2 euros por megavatio hora

Precio más alto: 226.0 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 14.69 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)
El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este día, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 180.01 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 171.14 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 170.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 168.96 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 168.02 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 167.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 170.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 180.04 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 178.04 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 158.37 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 99.42 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 39.1 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 19.76 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 14.69 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 38.66 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 38.55 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 38.99 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 84.25 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 102.79 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 120.98 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 171.51 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 226.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 205.52 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 189.0 euros por megavatio hora.

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