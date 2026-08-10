Tarifa de la luz en España este martes

La tarifa del servicio eléctrico se actualiza cada hora (Europa Press)

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¿No sabes cuál es el precio de la energia electrica en el país?Consulta aquí la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de este martes 11 de agosto.

Al cambiar constantemente, es importante mantenerse actualizado sobre los precios dela luz.

Precio de la luz

Día: 11 de agosto

Precio de media: 129.2 euros por megavatio hora

Precio más alto: 226.0 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 14.69 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este día, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 180.01 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 171.14 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 170.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 168.96 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 168.02 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 167.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 170.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 180.04 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 178.04 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 158.37 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 99.42 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 39.1 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 19.76 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 14.69 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 38.66 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 38.55 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 38.99 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 84.25 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 102.79 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 120.98 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 171.51 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 226.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 205.52 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 189.0 euros por megavatio hora.