España
Agregar Infobae enGoogle

Resultados ganadores del Super Once del 9 agosto

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)
Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)
Guardar

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once de hoy 9 de agosto, celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

PUBLICIDAD

Resultados ganadores del Super Once

Fecha: 9 agosto.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 04 08 09 13 16 32 34 35 39 41 42 43 46 52 53 55 57 69 75 84.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceSuper Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Miles de ceutíes se han concentrado este domingo para pedir soluciones a la crisis migratoria

Las comunidades religiosas de Ceuta se han manifestado este domingo para denunciar el “abandono” del Gobierno de España y exigen respuestas al ejecutivo y Europa al grito de “¡Basta ya!”

Miles de ceutíes se han concentrado este domingo para pedir soluciones a la crisis migratoria

Quíntuple Plus: ganadores del 9 de agosto

Basta con acertar a uno de los resultados de esta lotería para obtener uno de sus premios

Quíntuple Plus: ganadores del 9 de agosto

Resultados del Quinigol de este 9 de agosto

Loterías y Apuestas del Estado publicó los resultados de esta quiniela. Revísela ahora mismo

Resultados del Quinigol de este 9 de agosto

Números ganadores del Lototurf de este 9 de agosto

Basta con acertar a uno de los resultados de esta lotería para obtener uno de sus premios

Números ganadores del Lototurf de este 9 de agosto

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del domingo 9 de agosto de 2026

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del domingo 9 de agosto de 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Miles de ceutíes se han concentrado este domingo para pedir soluciones a la crisis migratoria

Miles de ceutíes se han concentrado este domingo para pedir soluciones a la crisis migratoria

Las siete cosas que no debes hacer si vas a conducir durante el eclipse solar del 12 de agosto

La experiencia de los primeros viajeros italianos que se encontraron con controles al aterrizar en Barcelona: “Creo que España ha respondido de manera correcta”

El Gobierno espera que Italia retire los controles temporales a los españoles y reconozca que el espacio Schengen sigue garantizado

El exnarcotraficante gallego Laureano Oubiña quería organizar una ruta en barco para enseñar cómo introducía droga por las costas de Galicia: la Xunta se lo prohíbe

ECONOMÍA

El eclipse del 12 de agosto pone a prueba la gestión de la red eléctrica española y europea: apagará hasta 5 GW de energía solar durante el atardecer

El eclipse del 12 de agosto pone a prueba la gestión de la red eléctrica española y europea: apagará hasta 5 GW de energía solar durante el atardecer

La compraventa de vivienda en los barrios de Madrid con el aire más sucio cae más de un 3% por la contaminación

Tanques por encima del Estado del bienestar: Alemania gasta en defensa más que nunca desde la reunificación, pero el verdadero agujero fiscal está en las pensiones y la sanidad

Miles de personas se movilizan en Sóller (Mallorca) contra un modelo turístico que expulsa a sus vecinos

Los controles entre España e Italia en plena temporada alta podrían afectar al turismo: recibimos a 10 millones de viajeros del país al año

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

De la gorra de Trump a la pulsera de la Guardia Civil: los mensajes políticos de Ferran Torres que lo ponen en el punto de mira

El Balón de Oro ‘coloca’ a Rodri en el Barça y abre otra batalla entre Real Madrid y FC Barcelona por los títulos

El ‘método Mou’: las nuevas normas del Real Madrid para volver a ser campeón

Ronaldinho, Neymar y ahora Rodri: los fichajes que le ha ‘robado’ el FC Barcelona al Real Madrid