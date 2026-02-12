Un fallecido tras el choque entre un Alvia y un coche en un paso a nivel de Talavera de la Reina

Un tren del modelo Alvia 730 (Europa Press)

Un hombre ha fallecido este jueves tras ser arrollado el vehículo que conducía por un tren Alvia en un paso a nivel situado entre Talavera de la Reina y Calera y Chozas, en la provincia de Toledo. La víctima sería el único ocupante del turismo, mientras que ninguno de los pasajeros del tren —183 según los primeros datos y 206 según otras fuentes— ha resultado herido.

El accidente se ha producido a las 20.11 horas, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, poco antes de la llegada del tren a la estación talaverana. El convoy, un Alvia que cubría la línea Chamartín-Badajoz, arrolló al vehículo en un paso a nivel situado a unos dos kilómetros antes de la entrada a la estación.

Como consecuencia del siniestro, Adif ha interrumpido la circulación ferroviaria entre Talavera de la Reina y Calera y Chozas en la línea convencional Madrid-Cáceres.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local de Talavera y los bomberos de la ciudad, así como una UVI móvil. Los servicios sanitarios únicamente pudieron certificar el fallecimiento del conductor.

Un hombre ha fallecido este jueves tras ser arrollado el vehículo que conducía por un tren Alvia en un paso a nivel situado entre Talavera de la Reina y Calera y Chozas, en la provincia de Toledo. La víctima sería el único ocupante del turismo, mientras que ninguno de los pasajeros del tren —183 según los primeros datos y 206 según otras fuentes— ha resultado herido. El accidente se ha producido a las 20.11 horas, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, poco antes de la llegada del tren a la estación talaverana.

Un tren Alvia en la Estación de Mérida (Europa Press)

El convoy, un Alvia que cubría la línea Chamartín-Badajoz, arrolló al vehículo en un paso a nivel situado a unos dos kilómetros antes de la entrada a la estación. Como consecuencia del siniestro, Adif ha interrumpido la circulación ferroviaria entre Talavera de la Reina y Calera y Chozas en la línea convencional Madrid-Cáceres. Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, la Policía Local de Talavera y los bomberos de la ciudad, así como una UVI móvil. Los servicios sanitarios únicamente pudieron certificar el fallecimiento del conductor.

Un antecedente reciente en el mismo punto

El siniestro registrado este jueves se produce unos meses después de otro accidente mortal ocurrido en el mismo paso a nivel. El pasado 25 de septiembre de 2025, una persona falleció tras ser arrollado el turismo en el que viajaba por un tren en Talavera de la Reina, en un suceso que obligó igualmente a interrumpir la circulación ferroviaria en la zona.

Según relató entonces el 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se recibió a las 18.02 horas en el kilómetro 123,600 de la vía férrea. El turismo fue arrollado en el paso a nivel y su único ocupante fue hallado fuera del vehículo, ya sin vida. En aquel caso, los 250 pasajeros del convoy también resultaron ilesos. El convoy pudo reanudar la marcha a las 18.53 horas, una vez gestionada la incidencia.

Al menos una persona ha muerto y 37 han resultado heridas en un accidente de tren en Gelida (Barcelona). El convoy de la línea R4 de Rodalies circulaba con pasajeros cuando ha chocado contra un muro caído sobre la vía, según ha informado Protección Civil. Parece ser que el temporal que afecta a Cataluña podría haber causado este desprendimiento, con el que habría chocado el tren, provocando su descarrilamiento. Un suceso que se salda con un fallecido y 37 heridos, 5 de ellos graves, y que ocurre solo tres días después del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, que causó 42 fallecidos. Por el momento, se ha suspendido todo el transporte ferroviario en Cataluña para revisar la infraestructura y detectar posibles desprendimientos o desperfectos provocados por el temporal.

Tanto el accidente de este jueves como el registrado el 25 de septiembre obligaron a interrumpir la circulación en la línea ferroviaria entre Madrid y Cáceres en el tramo afectado. Adif precisó en ambos casos que la suspensión no implicaba el corte total de la línea, sino únicamente del segmento comprendido entre las localidades afectadas.

La reiteración de siniestros en este punto concreto de la red ferroviaria toledana sitúa de nuevo el foco en el tramo comprendido entre Talavera de la Reina y las localidades próximas, donde la circulación ferroviaria tuvo que ser suspendida temporalmente en en varias ocasiones debido a accidentes con vehículos en pasos a nivel.