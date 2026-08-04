La Policía busca a cinco internos fugados de un centro de menores de Asturias que escaparon tras una pelea que acabó con cinco trabajadores heridos

05/06/2022 Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. POLITICA GUARDIA CIVIL

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La Guardia Civil busca a cinco internos que escaparon este lunes del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, en Asturias, tras un motín ocurrido en las instalaciones. El incidente, que tuvo lugar durante la tarde, dejó un saldo provisional de cinco vigilantes de seguridad heridos.

Según la información recabada por la prensa local, el motín se originó cuando un grupo de internos inició un altercado en el interior del centro. Los vigilantes de seguridad lograron controlar la situación en un primer momento. Sin embargo, la tensión y la gravedad de los hechos obligaron a solicitar refuerzos a la Guardia Civil, que desplazó varias patrullas hasta el lugar. Finalmente, la intervención de los agentes no resultó necesaria, ya que la situación fue contenida por el personal del centro.

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Durante el motín, cinco vigilantes del centro resultaron heridos y presentaron diversas contusiones. Los internos aprovecharon la confusión y la falta de control para huir del recinto. La fuga se produjo a través del vallado exterior situado en la zona de talleres del centro. Entre los fugados se encuentran dos adultos.

Un centro altamente conflictivo

El centro de Sograndio ha sido escenario de diversos episodios conflictivos en los últimos meses. En junio, el Gobierno del Principado de Asturias anunció la intervención en la gestión del centro debido a la elevada conflictividad registrada en sus instalaciones. Esta decisión llegó después de que ocho menores protagonizaran un altercado que dejó cuatro trabajadores heridos, tres de los cuales tuvieron que recibir atención médica en el Hospital Universitario Central de Asturias. Además, durante ese episodio se registraron daños materiales significativos en el mobiliario del centro.

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