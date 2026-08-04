Detenido por causar un incendio forestal mientras usaba una radial en Soria

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Soria, 4 ago (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 52 años, vecino de Monteagudo de las Vicarías (Soria), como supuesto autor de un incendio forestal por imprudencia grave, cometido mientras realizaba tareas con una radial en una fecha en la que estaba prohibido desarrollar actividades con riesgo de provocar fuegos.

Según ha informado este martes la Subdelegación del Gobierno, el incendio se declaró el pasado 31 de julio, a las 14:48 horas, en el término municipal de Monteagudo de las Vicarías, y afectó principalmente a vegetación herbácea y arbustiva.

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Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y patrullas de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Almazán, junto con agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León y miembros de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Lubia.

La rápida intervención de los equipos permitió controlar el fuego, clasificado con un Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0, en su fase inicial y evitar su propagación a una superficie mayor.

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La investigación del SEPRONA concluyó que el origen del incendio estuvo en los trabajos que el ahora detenido realizaba con una radial.

La Guardia Civil ha recordado que ese día permanecía activa la declaración de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales decretada por la Junta de Castilla y León, que prohibía la realización de determinadas actividades susceptibles de originar incendios.

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Tras las investigaciones, el SEPRONA detuvo al presunto responsable e instruyó las correspondientes diligencias, que, junto con el arrestado, fueron remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Almazán (Soria). EFE

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