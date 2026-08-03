Los incendios en España evolucionan favorablemente, pero se registra uno nuevo en Córdoba

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Madrid, 3 ago (EFE).- El descenso de temperaturas ha contribuido este lunes a que los incendios que azotan España evolucionen de forma favorable, con reactivaciones controladas en Burgohondo (Ávila), los fuegos de Guadalajara y La Rioja igualmente controlados y los de Cáceres y Castellón estabilizados, aunque se ha registrado uno nuevo en Córdoba.

Tras varias semanas de lucha incesante, el fuego ha dado un respiro a las comunidades más afectadas: Castilla y León ha bajado a situación operativa 0 al reducirse la amenaza y Cataluña ha puesto fin a 31 días de riesgo extremo, su racha más larga hasta la fecha.

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La duodécima jornada del incendio de Burgohondo (Ávila) ha estado marcada por las reactivaciones en tres puntos del perímetro de 160 kilómetros, aunque todas ellas han sido controladas, algunas con la activación de medios aéreos.

En toda la zona se mantiene el Índice de Gravedad Potencial (IGR) en el nivel 2 -el máximo posible-, tras haber ardido más de 50.000 hectáreas en el que ya se considera el mayor incendio de la historia de España.

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Por otro lado, continúa activo el fuego declarado el 29 de julio en Veguellina, en Villafranca del Bierzo (León), aunque se ha rebajado el IGR a 0, ya que no hay riesgo para las poblaciones.

La Junta de Castilla y León ha bajado el indicador de emergencia en la comunidad por los incendios forestales desde la situación operativa de nivel 2 que declaró el pasado 22 de julio al nivel 0 actual.

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En Cataluña, los Agentes Rurales han puesto fin esta pasada madrugada a 31 días de riesgo extremo por incendio que comenzaron el pasado 4 de julio y que ha mantenido la alerta activa en diversos puntos del territorio.

Se han reabierto además los accesos a los cuatro espacios naturales que todavía tenían restricciones: la Baronia de Rialb, el Montsec de Rúbies, el Montsec d’Ares y la Ribera Salada.

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No obstante, la Generalitat mantiene activo el nivel 3 por riesgo muy alto de incendio forestal en 71 municipios de 12 comarcas, así como la alerta de Protección Civil por el fuego de Senet, en el municipio de Vilaller (Lleida).

Otro de los focos que más han preocupado a los operativos de emergencia en los últimos días, el de La Mierla (Guadalajara), ya está controlado tras calcinar unas 32.000 hectáreas.

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El incendio, convertido en el de mayores dimensiones registrado en Castilla-La Mancha, sigue estando bajo "vigilancia activa" ante la posibilidad de que puedan producirse "algunos focos" dentro del perímetro, que es "muy grande", según ha indicado este lunes la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García.

En La Rioja, los medios de extinción han dado también por controlado el incendio forestal declarado este domingo en el entorno de la localidad de Ojacastro, en la sierra de la Demanda.

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Las autoridades locales han constatado que las llamas, que han calcinado unas 11,5 hectáreas, han afectado a una superficie arbolada de rebollar, pinar y hayedo.

El incendio forestal de Casas de Millán (Cáceres), que ha calcinado 1.352 hectáreas y obligó al desalojo de unas 800 personas, se quedó a 11,5 kilómetros del Parque Nacional de Monfragüe, ha informado este lunes el Plan Infoex.

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El fuego permanece estabilizado desde el domingo, sin frentes activos y continúa en nivel 0 al no existir riesgo para la población.

Por otro lado, en Castellón, en el incendio de La Vall d'Uixó, estabilizado desde el pasado viernes, se mantienen trabajando tres unidades forestales de la Generalitat, dos brigadas rurales de actuaciones forestales de los Bomberos de la Diputación de Castellón y dos brigadas forestales de Bomberos de Valencia.

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La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha afirmado que las investigaciones que se están llevando a cabo para esclarecer las causas del fuego, que ha calcinado 9.568 hectáreas, apuntan a que podría haber sido intencionado.

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, el incendio que en la tarde de este lunes se ha declarado en el paraje Cerro Muriano, en Córdoba, donde hace diez días hubo otro fuego.

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha señalado que sobre el terreno ya trabajan 71 efectivos por tierra, dos autobombas y un vehículo pesado, dos semipesados y uno ligero, además de dos medios aéreos de carga en tierra, cuatro anfibios ligeros y uno de coordinación. EFE

(foto)