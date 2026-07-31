Ya son 43 los cadáveres recuperados en la costa de Ceuta

Ceuta/Madrid, 31 jul (EFE).- El numero de cadáveres encontrados en las últimas horas en la costa de Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos asciende a 43, han informado a EFE fuentes policiales. EFE

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Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera, en directo: miles de jóvenes deambulan por la ciudad y ya son 41 las personas muertas en el mar Se elevan a 41 los migrantes fallecidos cuando intentaban entrar a Ceuta y el Gobierno estima que 60.000 personas han cruzado a Ceuta en las últimas 24 horas

La vida de Carlos Espí más allá del fútbol: de recorrer cada día 160 kilómetros para tocar el oboe a ser jugador del Real Madrid con 21 años El valenciano siempre ha hablado de la importancia de su familia y su gran pasión por la música

El PP pide activar mecanismos “extraordinarios” en Ceuta y desplegar Frontex para recuperar el control de la frontera: “Quienes han entrado irregularmente tienen que volver ” Feijóo acusa a Sánchez de no estar “a la altura” de la crisis de Ceuta y reclama una reforma urgente de la Ley de Extranjería

España afirma que 25.000 migrantes llegados a Ceuta desde Marruecos han regresado: “Las salidas se están produciendo a un ritmo de 150 personas por minuto” Cerca de 60.000 personas entraron en la ciudad este jueves, según ha cifrado el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, cifra que el Gobierno ha rebajado sensiblemente