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El Gobierno reforma el 'sandbox' financiero con una línea del ICO y una reducción de plazos

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El Gobierno llevará al Consejo de Ministros de este martes una reforma del 'sandbox' financiero incluida en un anteproyecto de ley basada en la simplificación de procedimientos para acceder al mismo y en la creación de una nueva línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) dirigida a ayudar a empresas que quieran sumarse al proyecto.

Así lo ha avanzado el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante un evento destinado a desgranar las principales novedades de este 'sandbox' que ya cumple cinco años con 117 proyectos a través de 10 cohortes, de los cuales más de 40 ya han podido probarse en situaciones reales.

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Una de las principales palancas de la modernización del 'sandbox' es el diseño de medidas de apoyo a empresas que quieran sumarse al proyecto. Así, el Gobierno, con la colaboración del ICO, ha preparado una línea específica para compañías que necesiten estos recursos.

Estos fondos constituyen una "rampa de entrada" a la financiación del ICO al emprendimiento, que contribuyen al crecimiento de estas firmas.

La reforma incluye la sustitución del actual sistema de cohortes mediante la incorporación de una ventanilla abierta permanentemente y la reducción de los plazos de evaluación en torno a un 30%, hasta los cuatro meses y medio, para simplificar trámites administrativos.

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Por otra parte, el 'sandbox' amplía el concepto de innovación para que puedan acceder empresas cuya esencia y modelo de negocio sea la innovación y se introducen convocatorias temáticas en torno a ejes y desafíos regulatorios que vayan rugiendo, desde la inteligencia artificial aplicada al sistema financiero hasta la tokenización.

Las modificaciones responden a una "necesidad de reducir los tiempos de respuesta", "simplificar los procedimientos" y "facilitar la entrada al 'sandbox' de empresas más jóvenes", según explicó Cuerpo.

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