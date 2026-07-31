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Asociaciones de Policía y Guardia Civil ven "insuficientes" los refuerzos en Ceuta: "Es un descontrol absoluto"

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Sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil han coincidido este viernes en considerar "insuficientes" los refuerzos desplegados en Ceuta para hacer frente a la crisis migratoria y han advertido de que la ciudad autónoma continúa inmersa en una situación "caótica", con agentes "desbordados" y multitud de inmigrantes dispersos por las calles. "Es un descontrol absoluto", han resumido desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Las organizaciones consultadas por Europa Press coinciden en que el despliegue del Ejército y de otros efectivos desde la Península ha supuesto un "apoyo", pero sostienen que no ha permitido recuperar el control de la situación y reclaman más medios personales y materiales, además de una respuesta "más rápida" por parte de las administraciones.

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"SEGUIMOS DESBORDADOS"

Desde el sindicato de la Policía Nacional Jupol han asegurado que, para los agentes, la situación "no ha variado" desde la entrada del Ejército y han denunciado que el cuerpo continúa sin haber recibido los refuerzos necesarios.

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"Estamos desbordados, es un completo abandono", han señalado, al tiempo que aseguran que numerosos ciudadanos han optado por permanecer en sus casas ante la situación, aunque durante la pasada noche únicamente se registraron incidentes puntuales. "La población está ejerciendo el confinamiento voluntario por seguridad", lamentan.

LOS REFUERZOS "NO BASTAN"

Por su parte, la Asociación Profesional Justicia de la Guardia Civil (Jucil) reconoce que el despliegue del Ejército y de efectivos desde la Península es algo positivo, pero insistía este viernes en que "todo lo que venga a mayores viene bien", aunque "siguen pasando" inmigrantes a la ciudad autónoma.

La asociación considera que la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en frontera "no es el único motivo" de la crisis actual, sino "la gota que ha colmado el vaso" tras la falta de medios personales y materiales y una gestión que califican de tardía, al recordar que el despliegue militar se produjo horas después del inicio de la emergencia.

Asimismo, apuntan que este viernes han comenzado a observar una mayor actuación de la Gendarmería marroquí al otro lado de la frontera, después de que el jueves su intervención fuera "nula", y alertan de que muchos inmigrantes permanecen dispersos por distintos puntos de la ciudad.

"SITUACIÓN SIN PRECEDENTES"

Desde La Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC) Ceuta califican el escenario de "situación sin precedentes" y "caótica" y reclaman una solución "rápida", ya sea mediante devoluciones, si finalmente pueden ejecutarse, o mediante el reparto de los inmigrantes por la Península.

La asociación advierte de que miles de personas permanecen aún sin identificar y con necesidades básicas por cubrir, mientras numerosas familias buscan refugio en portales y acceden a comercios para pasar la noche, una situación que, aseguran, está incrementando la inseguridad entre los vecinos.

Además, consideran que la respuesta de Marruecos está siendo "muy tibia" y recuerdan que el Ejército únicamente puede desarrollar labores de presencia y disuasión, por lo que insisten en reforzar los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por último, el SUP sostiene que muchos vecinos "no salen de sus casas" y asegura que, aunque el Ejército está tratando de disuadir, "no está actuando" directamente al no contar con órdenes para ello.

El sindicato insiste en que la prioridad sigue siendo garantizar la seguridad ciudadana mientras continúan las llegadas de inmigrantes y resume la situación con una frase: "Es un descontrol absoluto".

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EuropaPress

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