Espana agencias
GoogleAgregar Infobae en Google

Audiencia de Madrid rechaza la nueva imputación a la directora de la Guardia Civil que había solicitado Vox

Imagen DTPBPSFSW5CJDLRUARFWAIFCA4
Guardar

La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado rechazar la petición de Vox de imputar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en la causa que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez en los juzgados de Madrid.

Así se desprende en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el tribunal acuerda confirmar la decisión del juez Arturo Zamarriego --que investiga el 'caso Leire Díez' en los juzgados de Plaza de Castilla-- de no ampliar los hechos objeto del procedimiento.

PUBLICIDAD

La Audiencia de Madrid señala que, en su recurso, Vox se basó en "un único motivo" que se sustentaba "en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva".

"Entiéndase que si hubieran existido indicios de hechos con apariencia delictiva el recurrente los habría explicitado al fin de rebatir la firmeza interpretativa que imputa al juzgador", señala la Audiencia.

PUBLICIDAD

Sin embargo, añade, se limita "a considerar formalista criterio del juzgador 'a quo' pero no da razón, más allá del alegato de excesivo celo y rigorismo, que ampare su pretensión y desvirtúe la decisión adoptada".

Además, señala que los hechos contenidos en la querella "se construyen sobre recortes de prensa y grabaciones difundidas, conteniendo y construyendo imputaciones sobre lo que el Ministerio Fiscal califica como vaguedades e inconcreciones".

Dichas acusaciones "únicamente se sostiene en que todas las fuentes habrían coincidido en la participación de la directora de la Guardia Civil y que la misma habría recibido a la investigada Leire Díez".

"Por tanto, no se considera que se haya producido una restricción del 'ius ut procedatur' sino que, dicho sencillamente, estamos ante un pronunciamiento motivado sobre la calificación jurídica que al instructor le merecen los hechos, expresando las razones por las que inadmite su tramitación", concluye.

En esta rama del 'caso Leire Díez', el juez Zamarriego investiga a Díez, al empreario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por presuntamente buscar información comprometida de guardias civiles, fiscales y jueces a cambio de favores.

En este sentido, el juez indaga si la exmilitante socialista lideraba una "actuación delictiva, continuada y coordinada" para "recabar información comprometida o irregular" de instituciones estatales con el fin de "anular o malbaratar" sus investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios, en directo: España supera las 173.000 hectáreas quemadas en 2026, seis veces más que en 2025

Miles de personas siguen fuera de sus hogares mientras los operativos refuerzan sus esfuerzos para contener los incendios activos

Última hora de los incendios, en directo: España supera las 173.000 hectáreas quemadas en 2026, seis veces más que en 2025

La tarifa de la luz en España para este 29 de julio

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

La tarifa de la luz en España para este 29 de julio

Un ensayo clínico permite a los pacientes con leucemia vivir sin tratamiento en España

Médicos del hospital 12 de Octubre de Madrid y la Fundación CRIS Contra el Cáncer han presentado unos resultados esperanzadores para los pacientes de leucemia mieloide crónica

Un ensayo clínico permite a los pacientes con leucemia vivir sin tratamiento en España

Cómo beneficiarse de la prestación especial para los trabajadores afectados por incendios que ha aprobado el Gobierno

El SEPE abonará el 70% de la base reguladora durante un máximo de cuatro meses a los empleados que no puedan acudir a su puesto por evacuaciones, pérdida de vivienda u otras causas derivadas de la emergencia

Cómo beneficiarse de la prestación especial para los trabajadores afectados por incendios que ha aprobado el Gobierno

Zaragoza, elegida como sede para la Agencia Estatal de Salud Pública

La capital aragonesa albergará el organismo público para vigilar y prevenir futuras pandemias

Zaragoza, elegida como sede para la Agencia Estatal de Salud Pública
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez presume de la buena marcha de la economía tras una “década de recortes” del PP y carga contra el “negacionismo climático”

Pedro Sánchez presume de la buena marcha de la economía tras una “década de recortes” del PP y carga contra el “negacionismo climático”

El juicio de la Kitchen, visto para sentencia, termina con una última defensa de la legalidad de la operación: “No se dio finalidad ilícita alguna”

Dos españoles entre los detenidos en el Atlántico por transportar 2,6 toneladas de cocaína en una operación entre Italia, Portugal y España

El proyecto de la ‘autopista Donald Trump’ de 1.000 kilómetros que unirá a Marruecos con el Sáhara Occidental y que preparan desde hace 10 años

El gran pacto climático que el Gobierno vuelve a reclamar tras los incendios: estas son las 80 medidas con las que quiere preparar a España para fenómenos extremos

ECONOMÍA

Cómo beneficiarse de la prestación especial para los trabajadores afectados por incendios que ha aprobado el Gobierno

Cómo beneficiarse de la prestación especial para los trabajadores afectados por incendios que ha aprobado el Gobierno

La crisis de la vivienda no da tregua en España: el precio subirá este año un 12%

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Viajar si estás cobrando el paro te puede salir muy caro”

Estas son las profesiones que pueden prejubilarse en 2026

La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

DEPORTES

El Rayo Vallecano se queda sin estadio: Madrid suspende la concesión tras detectar graves deficiencias

El Rayo Vallecano se queda sin estadio: Madrid suspende la concesión tras detectar graves deficiencias

Francia anuncia a Zidane como su nuevo seleccionador: la leyenda vuelve a los banquillos cinco años después

Juan Ayuso y un Tour de Francia marcado por el aprendizaje y la frustración: “Siempre doy lo mejor de mí y estoy orgulloso de haberlo intentado”

Fernando Alonso, esperanzado con las mejoras del Aston Martin: “Comienza un nuevo campeonato para nosotros”

Quién es Yan Diomande, el jugador que quiere fichar el Real Madrid: de la trágica historia de su hermana a sus inicios en el Leganés