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Nico Williams y Ainhi García rompen su relación: las reveladoras imágenes del futbolista en un yate con amigas

La pareja habría puesto fin a su historia de dos años en buenos términos: “Se acabó el amor”

El futbolista del Athletic de Bilbao, Nico Williams, y su compañero Ainhi García durante un entrenamiento (REUTERS/Albert Gea).
El futbolista del Athletic de Bilbao, Nico Williams, y su compañero Ainhi García durante un entrenamiento (REUTERS/Albert Gea).
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Nico Williams atraviesa uno de los veranos más intensos de su carrera, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Después de conquistar el Mundial con la selección española y convertirse en uno de los nombres propios del torneo, el extremo del Athletic Club vuelve a estar en el centro de la actualidad, aunque esta vez por motivos personales. Su relación con Ainhi García habría llegado a su fin tras cerca de dos años juntos, una noticia que ha coincidido con la difusión de unas imágenes del futbolista disfrutando de sus vacaciones en Marbella a bordo de un yate acompañado por varias amigas.

La ruptura ha sorprendido a muchos seguidores de la pareja. Durante el Mundial, Ainhi estuvo muy presente apoyando al internacional español desde las gradas y ambos compartieron en redes sociales varias muestras de complicidad. De hecho, hace apenas unos días ella le dedicaba un cariñoso mensaje con motivo de su cumpleaños, una publicación que posteriormente ha desaparecido de su perfil.

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La noticia era adelantada por el periodista Javi Hoyos hace unas horas, quien ha asegurado haber hablado con personas del entorno más cercano de ambos. Según ha explicado, la decisión se habría producido de manera amistosa y sin conflictos de por medio. Las mismas fuentes insisten en que la ruptura no estaría relacionada con terceras personas ni con ninguna supuesta infidelidad, sino simplemente “se acabó el amor”.

Nico Williams y Ainhi García. (INSTAGRAM).
Nico Williams y Ainhi García. (INSTAGRAM).

“Han terminado bien”, ha trasladado el periodista, remarcando que entre ambos sigue existiendo respeto y cariño pese a haber decidido emprender caminos separados. Por ahora, ni Nico Williams ni Ainhi García han querido pronunciarse públicamente sobre el final de su historia sentimental.

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La ruptura ha salido a la luz prácticamente al mismo tiempo que el programa De lunes a Viernes mostraba imágenes del futbolista disfrutando de unos días de descanso en Marbella. En ellas aparece relajado sobre un yate en compañía de varios amigos y varias jóvenes, una escena que rápidamente generaba comentarios en redes sociales. Entre las personas que lo acompañaban no se encontraba Ainhi, lo que ha alimentado aún más las especulaciones sobre el estado de la relación.

Además, muchos seguidores han detectado otro detalle significativo: la joven dejaba de seguir al futbolista en Instagram justo cuando comenzaron a difundirse esas imágenes, un movimiento que ha terminado reforzando los rumores que finalmente han sido confirmados por el entorno de la expareja.

Nico Williams en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).
Nico Williams en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).

Dos años de amor con la ingeniera

Su historia con Ainhi García había comenzado a mediados de 2024. Ambos siempre optaron por mantener una relación muy discreta, alejada del foco mediático. Según trascendió en su momento, se conocieron gracias a la hermana de ella, amiga del futbolista, y desde entonces construyeron una relación estable que atravesó algunos momentos complicados, como las lesiones del jugador o la pérdida de su mascota.

Mientras Nico desarrollaba su carrera deportiva, Ainhi centraba su actividad profesional en el ámbito tecnológico como ingeniera especializada en Inteligencia Artificial y docente, manteniéndose siempre en un segundo plano mediático.

Ainhi García, novia de Nico Williams. (INSTAGRAM).
Ainhi García, novia de Nico Williams. (INSTAGRAM).

Decisivo en el mundial

Tras unas semanas especialmente exigentes, el delantero disfruta ahora de unas vacaciones antes de reincorporarse a la disciplina del Athletic Club. Su verano llega después de una temporada complicada en el plano físico, marcada por diferentes lesiones que limitaron su continuidad con el conjunto bilbaíno.

Pese a esos problemas, Luis de la Fuente decidió incluirlo en la convocatoria para disputar el Mundial. Durante el campeonato volvió a sufrir molestias físicas, aunque consiguió recuperarse a tiempo para disputar la gran final frente a Argentina, donde tuvo un papel decisivo en la victoria que permitió a España levantar el título mundial.

Ese éxito deportivo disparó aún más su popularidad. Nico Williams pasó de ser uno de los jugadores más prometedores del fútbol español a convertirse en uno de los rostros más mediáticos del verano, multiplicando el interés por cada uno de sus movimientos tanto dentro como fuera del campo.

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