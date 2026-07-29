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Embalses España: la reserva de agua bajó este miércoles 29 de julio

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último informe sobre los estatus de los embalses de agua en España

Desde el panorama general hasta la situación por cuenca, así están los embalses de agua hoy (EFE)
Desde el panorama general hasta la situación por cuenca, así están los embalses de agua hoy (EFE)
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Los embalses de agua en España se encuentran en un 71,35 % de su capacidad, conforme a la más reciente actualización del Boletín Hidrológico Peninsular difundido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) este miércoles 29 de julio.

De acuerdo con estos datos oficiales, el almacenamiento de agua en el país bajó en los últimos siete días.

La fotografía actual de los embalses ofrece un punto de partida para abordar los retos asociados al uso del agua en España. En diferentes fechas clave, los datos recabados marcan el rumbo de decisiones políticas y sociales vinculadas tanto al consumo como a la conservación de este recurso.

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Evolución del agua embalsada en España

Fecha: miércoles 29 de julio de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 39.985 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 71,35 %.

Variación de hace una semana: -1.127 hm3.

Variación porcentual semanal: -2,01 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 37.544 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 66,99 %.

Capacidad de todos los embalses de España por comunidad autónoma

Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Reuters)
Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Reuters)

Andalucía: 78,07%.

Aragón: 66,49%.

Asturias: 75,00%.

C. Valenciana: 48,57%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 65,59%.

Castilla-La Mancha: 64,22%.

Cataluña: 79,38%.

Comunidad de Castilla y León: 70,92%.

Extremadura: 73,39%.

Galicia: 70,59%.

Murcia: 28,38%.

Navarra: 59,08%.

Tips para ahorrar agua

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de tips para ahorrar agua desde los hogares.

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Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

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