Medio Oriente: de guerra crónica a confrontación regional

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La “guerra crónica” que tenía lugar hasta hace dos semanas en Medio Oriente, se ha transformado en una “confrontación regional”. Esta situación dilata y hace menos probable una nueva tregua que genere condiciones para negociar un acuerdo de paz. Los gobiernos de Estados Unidos e Irán han expresado que continuarán la guerra. Trump ha dicho que las instalaciones nucleares iraníes podrían ser blanco nuevamente de un ataque estadounidense. Esto ha tenido un efecto muy concreto: el aumento del petróleo brent por encima de los cien dólares, el valor máximo desde que se inició el ataque estadounidense a Irán el 28 de febrero.

La escalada que implica pasar del conflicto militar crónico a uno regional plantea un escenario posible de extensión de la guerra en términos geográficos. Las fuerzas militares estadounidenses redoblan sus ataques sobre Irán en términos del valor estratégico de los blancos elegidos. A su vez Irán, gobernado cada vez más por la Guardia Revolucionaria Iraní (GRI), responde con decisión a estos ataques.

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Los muertos reconocidos por las fuerzas estadounidenses se acercan a los veinte, pero el Pentágono no da cifras respecto a la cantidad de heridos. Según medios estadounidenses, los trascendidos hablan de decenas de bajas más en esta categoría. Esto puede aumentar el daño electoral que Trump podría enfrentar el 3 de noviembre. De continuar la actual tendencia, corre el riesgo de llegar a dicha fecha sin el conflicto resuelto y una cantidad de bajas más importante. Es el peor escenario militar en Medio Oriente para Trump en la elección de medio término. El número de heridos no podrá mantenerse en secreto hasta la elección.

La extensión regional del conflicto puede medirse por los países que se ven involucrados militarmente en el mismo. Los iraníes cada vez atacan más blancos en los países en los cuales están estacionadas bases y fuerzas estadounidenses. Las importantes instalaciones militares estadounidenses instaladas en Jordania, un país que tiene buenas relaciones con Israel y EEUU, han sido atacadas repetidas veces. En el Golfo Pérsico han recibido ataques iraníes con drones y misiles cuatro de sus seis países: Kuwait, Bahrein, Qatar y Omán (pese a que este último tiene intereses estratégicos comunes con Irán en el estrecho de Ormuz). Sólo Emiratos Árabes Unidos no ha recibido hasta ahora ataques iraníes. Hasta ahora, estos ataques se han visto circunscritos a bases e instalaciones estadounidenses en estos países. A su vez, los ataques se han extendido a Irak, país que tiene desplegadas miles de tropas estadounidenses. Israel, por su parte, dice estar dispuesto a extender su dominio en Gaza, donde ya ocupa el 60% del país, mientras la violencia entre los colonos y los palestinos aumenta en Cisjordania.

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La escalada militar estadounidense vuelve a alinear sus intereses militares con los de Israel en el corto plazo. Las gestiones del ministro del Interior iraní en Pakistán intentaron reabrir el retorno de la tregua, pero sin lograrlo y hoy es difícil que pueda cambiar la situación. Cabe recordar que Pakistán es un aliado de China y ello influye en su diplomacia.

Pero el nuevo hecho destacado es el inicio de las operaciones ofensivas de los hutíes desde Yemén. Han anunciado que comenzarán operaciones contra Arabia Saudita, país con el cual se encontraban en una suerte de tregua en el pasado reciente. Cabe señalar que la capital del país, Saná, está ocupada por los rebeldes hutíes, aliados de Irán y Hezbollah, y el gobierno reconocido por Estados Unidos, Israel y la ONU ocupa el resto del país.

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La capacidad militar de los hutíes se centra en los drones de procedencia iraní. Este aliado de Irán ha iniciado movimientos para atacar los intereses de Arabia Saudita en la región, que es el cuarto comprador de armas en el mundo y lo hace principalmente a Estados Unidos. También amenaza con cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, que es otro acceso al Mediterráneo a través del Mar Rojo y por el que llega al mundo desarrollado el 10% del petróleo que se exporta. La posibilidad de que este estrecho y el de Ormuz se vean bloqueados por Irán y sus aliados es la causa principal del aumento significativo del precio del petróleo en los últimos días.

Recientemente Trump se ha manifestado dispuesto a terminar con Irán mediante la fuerza militar. En lo que hace a la negociación, dijo que estaba interrumpida en el corto plazo, pero no descartó que más adelante pudiera retomarse. A su vez, la Guardia Revolucionaria Iraní se muestra dispuesta a mantener la guerra y extenderla regionalmente.

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Respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania, la ONU informó públicamente que las víctimas aumentaron un 37% en el primer semestre del año. La jefa de la misión de monitoreo de los derechos humanos de la ONU dijo que se registraron en dicho período 1.396 civiles muertos y 7.978 heridos. De todos ellos, 250 muertos y 1.596 heridos son rusos. Esto hace que el aumento de las bajas del lado ucraniano sea del 121%. Ello muestra que las fuerzas ucranianas han tenido éxitos limitados en sus operaciones contra Rusia. Es una imagen distinta a la que muestran los medios occidentales y de las expresiones que tuvieron lugar en la última Cumbre de la OTAN. Esto sucede mientras están vigentes las normas de la ONU que protegen a los civiles y sus estructuras, una obligación que claramente no se cumple.

La posibilidad de que la central nuclear más grande de Europa, la de Zaporiyia, sea alcanzada por un ataque es cada vez mayor. Esto se suma a la crisis político-militar que afecta al presidente Volodimir Zelenski, tras haber destituido al popular Jefe del Ejército, Oleksandr Sirski, considerado el artífice del éxito en frenar las ofensivas rusas. Las manifestaciones a su favor fueron masivas en las calles. La crisis se inició con el relevo del ministro de Defensa, Mijail Drapatyi, que era apoyado por sectores de la clase media y grupos juveniles. Pero ahora Zelenski busca apagar la rebelión relevando también al Jefe del Ejército. Es una crisis grave que muestra los enfrentamientos dentro del gobierno ucraniano.

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Tanto en Medio Oriente como en Ucrania, la paz en el corto plazo no aparece en el horizonte.