España

El desconocido motivo por el que llamamos cara y cruz a los dos lados de las monedas: “Todo viene de la Edad Media”

La frase que sale inconsciente cuando alguien lanza una moneda al aire remonta su origen en muchos siglos atrás

Guardar
FOTO DE ARCHIVO. Las monedas
FOTO DE ARCHIVO. Las monedas de un euro aparecen en esta ilustración. 9 de noviembre de 2021. REUTERS/Dado Ruvic

La expresión “cara o cruz” se ha mantenido en el lenguaje cotidiano durante siglos, aunque el diseño de las monedas haya cambiado de forma radical. Esta fórmula, que se pronuncia de manera casi automática antes de lanzar una moneda al aire, tiene su origen en la Edad Media y está vinculada a la evolución histórica y simbólica de la moneda, según ha explicado Europa Press.

El anverso de la moneda, conocido popularmente como la “cara”, ha representado tradicionalmente el rostro de la autoridad que garantizaba su valor. En el caso del Imperio español y de otros reinos europeos, este lado mostraba la efigie de los monarcas, como los Habsburgo o los Borbones, en una clara manifestación de poder político y económico. La presencia del retrato del soberano no era un simple adorno, sino una declaración explícita de legitimidad: “si llevaba tu cara, era tu dinero”.

Así que el primer lado de la moneda está relacionado con el poder, la política y la monarquía. En cambio la cruz ha cambiado más su significado y aunque también arrancó como iconografía de un aspecto concreto, ahora está puesta en la lengua española como una frase más casi inconsciente sin reflejar una cruz obligatoriamente.

La cruz en el lenguaje

El reverso, por su parte, comenzó a denominarse “cruz” porque durante siglos muchas monedas españolas llevaban grabada una cruz. Este símbolo no respondía únicamente a motivos decorativos, sino que tenía un profundo significado religioso, identitario y político. La cruz indicaba bajo qué fe y orden se emitía la moneda, acompañando a la iconografía cristiana que predominó en las acuñaciones del Imperio español. Con el tiempo, esta costumbre se consolidó hasta el punto de que el término “cruz” se mantuvo para designar el reverso, independientemente del diseño que adoptasen las monedas en épocas posteriores. La expresión “cara y cruz” ha sobrevivido incluso a la desaparición de la cruz en el reverso de las monedas.

La Policía y los Mossos descubren el mayor taller de monedas de 2 euros falsas de toda Europa

Cuando los territorios americanos iniciaron sus procesos de independencia y comenzaron a acuñar sus propias monedas, la simbología cristiana y los retratos de los reyes españoles desaparecieron. Sin embargo, el lenguaje popular conservó la expresión, aunque el reverso mostrase escudos, animales, próceres o paisajes. Incluso en países donde nunca existió una cruz en sus monedas, como Venezuela, el término ya formaba parte del habla cotidiana.

Una herencia lingüística que perdura

En la actualidad, los diseños de las monedas pueden incluir motivos abstractos, mapas, números o figuras geométricas, pero la denominación “cara y cruz” persiste. Esta permanencia es un ejemplo de cómo el lenguaje hereda y transforma símbolos, manteniéndolos vivos mucho después de que hayan perdido su sentido literal.

21/04/2016 Monedas, moneda, billete, billetes,euro
21/04/2016 Monedas, moneda, billete, billetes,euro ,euros, capital, efectivo, metálico, riqueza EUROPA ESPAÑA ECONOMIA

Así, la próxima vez que alguien lance una moneda al aire y pronuncie “cara o cruz”, estará utilizando una expresión que se remonta a siglos atrás .La “cara” sigue identificándose con el lado donde aparecía el rostro del soberano, mientras que la “cruz” remite al reverso donde históricamente se grababa una cruz, aunque hoy ya no esté presente. Esta costumbre lingüística actúa como un recordatorio silencioso de cómo una simple moneda puede conservar siglos de historia y tradición.

Temas Relacionados

MonedaMonedasDineroEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El Ayuntamiento de Sevilla pone una multa de 20.000 euros por no devolver los vasos reutilizables en el concierto de Manuel Carrasco

El Consistorio considera “abusiva” la práctica de cobrar por vasos reutilizables sin devolución ni alternativa gratuita

El Ayuntamiento de Sevilla pone

Herencia de una vivienda alquilada: implicaciones legales y protección para los arrendatarios

Si bien el propietario debe respetar la duración del contrato, el heredero sigue estando en su derecho a vender la vivienda, siempre bajo la condición de que el inquilino cumpla su contrato y siga viviendo en él

Herencia de una vivienda alquilada:

Un experto explica cuáles son los mejores pescados y mariscos para la temporada de otoño e invierno: “Los azules ya se han ido de nuestras costas”

En estas fechas, las especies que permanecen en el litoral alcanzan su mejor momento gracias al aumento natural de grasa y a la llegada de mariscos cargados de huevas

Un experto explica cuáles son

Rafael Rodríguez, psiquiatra, sobre las crisis existenciales: “Es una sensación de lucidez extrema”

Este tipo de malestar emocional no aparecen de la nada, ya que suelen responder a ciertos acontecimientos

Rafael Rodríguez, psiquiatra, sobre las

El Gobierno multa a Betfair, 888 o Codere con más de 33 millones de euros y bloquea seis portales de juego

Las sanciones más duras las han recibido seis plataformas extranjeras por operar sin licencia, con multas de cinco millones y el bloqueo de sus webs

El Gobierno multa a Betfair,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Máximo Sant, experto en coches,

Máximo Sant, experto en coches, sobre la nueva normativa de emisiones: “La Euro 7 es la obsolescencia programada hecha ley”

La Armada Española colabora con el Ejército de Marruecos en un despliegue de la OTAN

El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado

Los diez coches más vendidos en España: del Peugeot 2008 al Dacia Sandero

Iberia mantendrá la suspensión de sus vuelos a Venezuela hasta el 1 de diciembre: Plus Ultra y Air Europa cesan sus viajes a Caracas

ECONOMÍA

Herencia de una vivienda alquilada:

Herencia de una vivienda alquilada: implicaciones legales y protección para los arrendatarios

El Gobierno multa a Betfair, 888 o Codere con más de 33 millones de euros y bloquea seis portales de juego

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 25 de noviembre

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 25 de noviembre

DEPORTES

Stamford Bridge, una eliminatoria de

Stamford Bridge, una eliminatoria de Champions y el ‘Iniestazo’: el día que el FC Barcelona eliminó al Chelsea en semifinales

Pep Guardiola pide disculpas tras encararse con un cámara después del partido entre el Manchester City y el Newcastle: “Me siento avergonzado”

Este es el dinero que se ha llevado España por ser subcampeona de la Copa Davis

Lewis Hamilton está deseando cerrar “la peor temporada” de su vida en Fórmula 1 y tampoco le ilusiona la siguiente

Un luchador irlandés se rinde ante Topuria: “Puede noquear pesos pesados, podría noquear a cualquiera”