Hallan a una mujer de 30 años sin vida en su domicilio en Antequera (Málaga) con heridas de arma blanca: presenta señales de una muerte violenta

Vista panorámica de Antequera, Málaga (Wikimedia Commons)

La Policía Nacional ha encontrado a una mujer de 30 años sin vida en su vivienda de Antequera, en Málaga, con signos de violencia y lesiones de arma blanca. Las primeras pesquisas apuntan a que habría muerto por las puñaladas que recibió, pero según han confirmado las fuentes policiales al diario SUR, las autoridades han abierto una investigación para esclarecer los hechos.

El hallazgo se produjo tras recibir varias llamadas de vecinos que escucharon gritos dentro del domicilio sobre las 14:00 horas, en los que se hacía referencia a la muerte de una mujer. Aunque no ha podido ser confirmado aún, las primeras hipótesis apuntan a que este asesinato estaría relacionado con el suicidio de un hombre en el puente de Arco de los Gigantes, en pleno casco histórico de la ciudad.

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En cuanto los servicios de emergencia recibieron el aviso, se activaron distintos dispositivos policiales y sanitarios. Varias patrullas de la Policía Nacional y personal del 061 acudieron al domicilio ubicado en la calle Mederuelos, donde solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima.

La calle Mederuelos en Antequera, Málaga, donde la Policía Nacional ha hallado a una mujer de 30 años sin vida (Captura Google Maps)

A la espera de la autopsia, ya que podría esclarecer lo sucedido

El levantamiento del cadáver se efectuó tras las primeras inspecciones técnicas en el lugar de los hechos, mientras se recogían pruebas y testimonios de posibles testigos. La Policía Nacional investiga si el fallecido es el autor del crimen y si el hecho se enmarca en un caso de violencia machista.

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Por el momento, como ha podido saber el diario SUR, los agentes encargados del caso están a la espera del resultado de la autopsia, ya que determinará si su hipótesis se confirma. Las pruebas forenses se están realizando en el Instituto de Medicina Legal (IML) de la Ciudad de la Justicia de Málaga.

La cuarta mujer que muere en circunstancias violentas en Málaga

Con el caso de Antequera, ya son cuatro las mujeres muertas en circunstancias violentas en la provincia durante el mes de julio. Recordemos que el pasado 1 de julio las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de Ciudad Jardín de 35 años en un pozo de Rincón de la Victoria. Su expareja habría confesado el crimen, perpetrado semanas antes del hallazgo, con un arma blanca.

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Pocos días después, las autoridades localizaron sin vida a una mujer de 61 años y a su hija de 31 en una vivienda de Mijas. Las investigaciones apuntan a que la pareja de la madre fue el autor del doble crimen, utilizando igualmente un arma blanca e intentando posteriormente incendiar la vivienda para ocultar las pruebas.

*Noticia en ampliación