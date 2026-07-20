María Casado anuncia que pone fin a su etapa en ‘Informativos Telecinco’ por “la dificultad de conciliar mi vida entre Málaga y Madrid”

La presentadora María Casado despide a su compañero David Cantero en los informativos. (Mediaset)

María Casado pone punto y aparte a su etapa al frente de Informativos Telecinco Fin de Semana. La periodista anunció este lunes, a través de sus redes sociales, que abandona de manera temporal la dirección y presentación de las ediciones de sábado y domingo, una decisión motivada por cuestiones personales y por la dificultad de compaginar su vida entre Málaga y Madrid.

La comunicadora quiso compartir personalmente la noticia con sus seguidores mediante un mensaje publicado en Instagram, donde hizo balance de los casi dos años que ha permanecido vinculada a los servicios informativos de Mediaset y expresó su agradecimiento tanto a la cadena como al equipo con el que ha trabajado durante este tiempo.

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“Hace dos años que empecé una aventura maravillosa en Informativos Telecinco. Siento Mediaset como mi casa y a mi equipo del fin de semana como familia“, comienza escribiendo Casado, antes de explicar los motivos que la han llevado a dar este paso.

Maria Casado en los Premios Iris 2025 en la Real Casa de Correo a 16 de Enero de 2026 en Madrid (España). (EUROPA PRESS).

Según detalla, la decisión responde exclusivamente a una cuestión de conciliación. “Por motivos personales, por la dificultad de conciliar mi vida entre Málaga y Madrid, he decidido tomarme un respiro“, afirma la periodista, dejando claro que su salida no supone un adiós definitivo al grupo audiovisual.

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De hecho, en su despedida abre la puerta a un futuro regreso. "Espero que solo sea una pequeña pausa y podamos encajar otro proyecto lo antes posible“, añade, dejando entrever que su intención es volver a colaborar con Mediaset cuando las circunstancias personales se lo permitan.

Antes de concluir su mensaje, Casado también ha querido agradecer la confianza que la cadena ha depositado en ella desde su incorporación. “Mediaset me ha dado la oportunidad, la confianza y la libertad para trabajar y ponerme frente a vosotros semana tras semana. Ha sido un regalo. Gracias y espero que nos veamos pronto“, concluye. Por el momento, el grupo audiovisual no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la marcha de la presentadora.

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Una etapa marcada por la renovación de los informativos

María Casado se incorporó a Mediaset en septiembre de 2024, después de una larga trayectoria ligada a RTVE, donde desarrolló buena parte de su carrera profesional hasta su salida en 2020. Su fichaje formó parte de la renovación emprendida por el grupo en sus servicios informativos. Inicialmente compartió la presentación de las ediciones de fin de semana junto a David Cantero, aunque desde la salida del periodista, en marzo de 2025, pasó a conducir en solitario los informativos de sábados y domingos.

María Casado y Carlos Franganillo, en la presentación de 'Informativos Telecinco'. (Mediaset España)

Durante esta etapa imprimió un estilo propio a las emisiones, apostando por un tono más cercano y espontáneo que, en numerosas ocasiones, generó comentarios entre los espectadores y en las redes sociales. Pese a ello, Informativos Telecinco Fin de Semana ha mantenido la tercera posición entre los principales informativos nacionales. En junio, las ediciones presentadas por Casado registraron una media de 699.000 espectadores y un 8% de cuota de pantalla, situándose por detrás de las ofertas informativas de Antena 3 y La 1.

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La decisión también está vinculada al momento personal que atraviesa la periodista. Desde hace varios años reparte su tiempo entre Madrid y Málaga, ciudad en la que fijó su residencia tras incorporarse al proyecto cultural impulsado por Antonio Banderas en el Teatro del Soho.

Además, su maternidad en 2023 supuso un cambio importante en sus prioridades. Tras su separación de Martina diRosso, ambas mantienen una relación cordial centrada en la crianza compartida de su hija Daniela, una circunstancia que ha llevado a Casado a buscar un mayor equilibrio entre su vida familiar y profesional.

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