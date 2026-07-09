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Detenido el presunto autor del doble asesinato en Mijas: apuñaló a su novia y su hija e incendió su vivienda

La Guardia Civil ha localizado y arrestado al sospechoso este jueves

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Vivienda en la que se han encontrado los dos cadáveres en Mijas (Málaga)
Los efectivos de emergencia han acudido a una vivienda situada en el núcleo de población de Las Lagunas de este municipio tras ser alertados de un incendio, (EFE/Esther Gómez)

La Guardia Civil ha detenido este jueves a la pareja de la madre que fue asesinada el miércoles junto a su hija en su vivienda de Mijas (Málaga). Los agentes le han arrestado como presunto autor del doble crimen.

La mujer, de 61 años, y su hija, de 31, fueron encontradas el miércoles sin vida en su vivienda de la calle Tulipán, en el núcleo de las Lagunas. Una llamada al 112 a las 2:15 horas de la madrugada alertó de que salían humo y llamas del piso, por lo que los servicios de emergencia se trasladaron al lugar. Dentro del domicilio, encontraron los cuerpos sin vida de ambas mujeres.

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En un primer momento, los agentes pensaron que habían fallecido a causa del incendio, pero tras la inspección ocular de los cadáveres, pudieron observar marcas de varias heridas por arma blanca, decretando que se trataba de una muerte violenta. La Guardia Civil planteó que el incendio podría haber sido una estrategia para eliminar las pruebas del delito.

Este jueves, se ha procedido a la detención de la pareja de la sexagenaria como presunto autor del crimen. Los agentes han aclarado que ninguna de las víctimas figuraba dentro del sistema VioGén por violencia de género.

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27 mujeres asesinadas por violencia de género

La delegación de Gobierno contra la violencia de género ya investiga el caso como un presunto asesinato machista, según han informado en sus redes sociales. De confirmarse, la mujer sería la víctima mortal número 28 por violencia de género en lo que va de año.

Este 2026, han sido 27 las mujeres que han muerto a manos de sus parejas o exparejas, 1.368 desde el inicio de la serie en 2003. Los últimos dos casos, sucedidos en Alicante y Málaga, fueron confirmados por el Ministerio de Igualdad el pasado 3 de julio.

El caso de Alicante correspondía a una mujer de 55 años, presuntamente asesinada por su pareja de 53 años el 2 de julio. El de Málaga era el de una mujer de 35 años, presuntamente asesinada por su pareja de 49 años el 31 de marzo.

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.

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