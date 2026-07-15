Más de un millón de pollos sacrificados y 27 focos en España: la enfermedad de Newcastle golpea al sector avícola tras la gripe aviar

Un grupo de gallinas en una explotación avícola. (Magnific)

Desde hace meses, el sector avícola en España enfrenta una grave situación. A la gripe aviar se suma desde finales de diciembre la enfermedad de Newcastle que, aunque menos conocida que la primera, ha obligado ya al sacrificio de 1,3 millones de aves en nuestro país.

La enfermedad vírica, altamente contagiosa, ha reaparecido en nuestro país después de tres años sin focos, provocando afectaciones en las exportaciones. El epicentro de ubicó en la provincia de Valencia, donde cerca de 300.000 aves fueron sacrificadas; ahora, sin embargo, el impacto se ha traslado a Castilla y León, donde ya hay granjas infectadas en Valladolid y Zamora, derivando en algo más de un millón de sacrificios.

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La enfermedad de Newcastle, al igual que ocurre con la gripe aviar, provoca serias consecuencias para los ganaderos, puesto que, tras la detección de un caso, se debe proceder al vaciado sanitario de la explotación. Además, se establece una zona de protección (3 kilómetros con respecto al punto del brote) y otra de vigilancia (10 kilómetros).

Qué es la enfermedad de Newcastle

La enfermedad de Newcastle es una infección altamente contagiosa causada por un virus de la familia Paramyxoviridae y que puede afectar a todas las aves. Debe su nombre al pueblo de Newcastle-on-Tyne, Inglaterra, donde se produjo un brote en 1927; sin embargo, fue descubierta en 1926 en Indonesia.

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Explotación avícola de gallinas. (Magnific)

Se transmite por contacto directo entre los animales, por secreciones respiratorias y heces, jaulas, vehículos, ropa y material contaminado. La forma habitual de presentación es una infección respiratoria, aunque pueden presentarse signos clínicos nerviosos y digestivos, como depresión, manifestaciones nerviosas o diarrea.

Tal y como señala el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Newcastle está presente en casi todos los continentes y países, especialmente en regiones con sistemas avícolas menos regulados o con menor capacidad de vigilancia y control. Además, es considerada una enfermedad endémica en muchas áreas de Asia, África y partes de América Latina.

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Al ser endémica en aves silvestres de forma natural, puede afectar a las aves domésticas en cualquier lugar del mundo, por lo que la mayor parte de los países han decidido aplicar una política de vacunación.

La enfermedad de Newcastle en España

El primer foco detectado en España desde junio de 2022 fue el 29 de diciembre de 2025, en una explotación de broilers o pollos de engorde ubicado en el municipio de Llutxent, en Valencia, con un censo aproximado de 15.000 aves.

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Focos de enfermedad de Newcastle en la provincia de Valencia. (Ministerio de Agricultura)

No tendría que esperarse muchos días para identificarse nuevos focos: otros tres secundarios el 2 de enero de 2026 en el mismo municipio, en explotaciones de pollos de engorde con censos de 28.500, 16.500 y 20.100 aves.

En la provincia de Valencia, hasta el momento, ya son 10 los focos confirmados, todos ellos en la comarca de Vall d’Albaida. Así, las autoridades veterinarias, pese a que la vacunación frente a esta enfermedad no es obligatoria en España, la han establecido temporalmente en las zonas afectadas o en riesgo de la Comunidad Valenciana.

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El 15 de junio de 2026, el impacto de la enfermedad de desplazó a Castilla y León, donde ya se han notificado 17 focos: 16 en Valladolid y 1 en Zamora.

Nuevos focos detectados en España

Este lunes, el MAPA ha confirmado dos nuevos focos de Newcastle en Castilla y León: uno en Alcazarén (Valladolid), con 92.000 broilers, y otro en Peleagonzalo (Zamora), con 72.530, el primero en esta provincia. Las cifras son un reflejo de la gran cantidad de aves que están teniendo que ser sacrificadas por este virus.

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Focos de Newcastle en Castilla y León. (Ministerio de Agricultura)

De hecho, en estas granjas ya se está procediendo al vacío sanitario y a la destrucción de cadáveres, pienso y demás materias contumaces que pudieran vehicular el virus en una planta de tratamiento autorizado. De igual manera, se ha establecido la obligatoriedad de vacunar en todas las explotaciones avícolas de producción y reproducción que no sean de autoconsumo en las provincias de Valladolid y Segovia (a partir del 1 de agosto de 2026), y a toda Castilla y León (a partir del 1 de septiembre de 2026).

“Aunque la vacuna no proteja al 100 %, sí que reduce el riesgo de que las aves se infecten, así como reduce la cantidad de virus excretado en las aves vacunadas e infectadas, por lo que limita el riesgo de diseminación del virus a nuevas granjas”, destaca el MAPA.

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La secuenciación parcial de la enfermedad realizada en el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete, en Madrid, ha permitido descartar que exista un vínculo epidemiológico entre el brote en Valladolid y el de Valencia.

¿El virus de Newcastle se transmite a humanos?

Al igual que ha ocurrido con la gripe aviar, la peste porcina africana o la dermatosis nodular, crece la preocupación sobre la posibilidad de que estas enfermedades sean transmisibles a los humanos.

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El ministro de Agricultura, Luis Planas, llama a la calma ante los focos de gripe aviar en España. Asegura que el Gobierno hará un seguimiento para evitar la especulación y explica que la subida del precio de los huevos se debe a un aumento del consumo de más del 30% en los últimos dos años.

Desde la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) señalan que este virus es “una zoonosis muy leve (o sea, una enfermedad animal que puede infectar a los humanos) y puede causar conjuntivitis en el hombre, pero suele ser muy leve y limitada”.

No representa ningún riesgo el consumo de carne o huevos procedentes de circuitos comerciales.

El impacto del virus sobre el sector

Además del vaciado sanitario, que provoca evidentemente un fuerte impacto sobre la explotación afectada, la expansión de la enfermedad está provocando otras afectaciones en el sector avícola español.

Esto se debe a que una veintena de certificados de exportación hacia otros países terceros se han bloqueado: es el caso de Argentina, Emiratos Árabes Unidos, Japón, México, Perú o Uruguay. Así, no se permite la entrada de productos avícolas (pollitos de un día, huevos para incubar, productos cárnicos de ave, canarios, palomas mensajeras, aves ornamentales o gallos de pelea) desde cualquier punto de España y no solamente desde las zonas afectadas. Además, una decena de terceros países ha implementado restricciones adicionales.