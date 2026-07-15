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Con su madre de vecina y en La Moraleja: así vive Jude Bellingham en una casa de lujo en Madrid con sauna, spa, bodega y sala de cine privada

El jugador del Real Madrid, protagonista del duelo mundialista, es dueño de dos espectaculares villas de La Moraleja valoradas en 16 millones cada una

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Jude Bellingham en un fotomontaje. (RRSS)
Jude Bellingham en un fotomontaje. (RRSS)

La atención del mundo del fútbol está puesta este miércoles 15 de julio en el duelo entre Inglaterra y Argentina, una semifinal que promete tensión, talento y un ambiente eléctrico.

Entre los protagonistas del encuentro, uno destaca por su peso en el campo y por la vida que lleva fuera de él: Jude Bellingham. El centrocampista del Real Madrid llega al partido convertido en uno de los jugadores más determinantes del torneo, pero también como una de las figuras más asentadas en la capital española.

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Y es precisamente ese asentamiento el que permite abrir una ventana a su vida privada, marcada por dos propiedades que parecen sacadas de una película: dos mansiones de lujo en La Moraleja, valoradas en 16 millones de euros cada una, que el futbolista adquirió hace tiempo y que hoy forman parte de su día a día. Tal y como informó Vanitatis en su momento, estas villas son un ejemplo perfecto del tipo de exclusividad que rodea al jugador.

The Trilogy, un exclusivo conjunto de tres villas diseñadas por Threeseven. (Insgram @37threeseven_)
The Trilogy, un exclusivo conjunto de tres villas diseñadas por Threeseven. (Insgram @37threeseven_)

Ambas casas pertenecen al proyecto “The Trilogy”, diseñado por Threeseven y Fran Silvestre Arquitectos, un conjunto de tres villas de estética contemporánea y líneas limpias que se han convertido en uno de los desarrollos más comentados del norte de Madrid. Bellingham compró dos de ellas, prácticamente contiguas, con la idea de ocupar una y destinar la otra a su madre, Denise, quien ha sido un apoyo fundamental desde su llegada al club blanco y quien, además, supervisó personalmente el avance de las obras.

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Las propiedades superan los 1.000 metros cuadrados construidos y se levantan sobre parcelas que rondan los 3.000 metros, rodeadas de naturaleza y con vistas privilegiadas al Real Club de Golf La Moraleja. La arquitectura juega con volúmenes superpuestos, grandes ventanales y una integración casi total entre interior y exterior, aprovechando la luz natural y el entorno verde característico de la zona.

The Trilogy, un exclusivo conjunto de tres villas diseñadas por Threeseven. (Insgram @37threeseven_)
The Trilogy, un exclusivo conjunto de tres villas diseñadas por Threeseven. (Insgram @37threeseven_)

Cada villa cuenta con siete habitaciones, siete baños, cuatro plazas de garaje, ascensor, varias chimeneas y dos piscinas: una exterior y otra interior. A ello se suman espacios pensados para el bienestar y el ocio, como sauna, spa, gimnasio, bodega y sala de cine privada, elementos cada vez más habituales en las residencias de deportistas de élite. La distribución interior combina materiales de altísima calidad y un diseño que busca la continuidad visual entre estancias. Un detalle revelador que trascendió en su momento: solo los apliques de los baños superan los 200.000 euros, según la información publicada por Vanitatis.

El entorno es otro de los grandes atractivos. La Moraleja es una de las zonas más exclusivas de España, conocida por su privacidad, seguridad y por ser hogar de empresarios, artistas y deportistas de primer nivel. Para Bellingham, que vive en Madrid desde hace tiempo y se ha adaptado plenamente a la ciudad, estas villas representan un refugio perfecto entre entrenamientos, partidos y compromisos profesionales.

En lo deportivo, Bellingham ha firmado un Mundial sobresaliente: goles decisivos, liderazgo en el centro del campo y una madurez que ha sorprendido incluso a quienes ya lo consideraban un talento precoz.

Jude Bellimgham en el partido de Noruega contra Inglaterra, celebra el segundo gol de su equipo. REUTERS/Mike Segar
Jude Bellimgham en el partido de Noruega contra Inglaterra, celebra el segundo gol de su equipo. REUTERS/Mike Segar

Inglaterra ha construido buena parte de su camino hasta esta semifinal alrededor de él, y su rendimiento ha sido uno de los motores del equipo. Pase lo que pase ante Argentina, el inglés ya ha dejado su huella en el campeonato, consolidándose como uno de los jugadores más influyentes del torneo.

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