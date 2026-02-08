Ayuso, sobre el alcalde de Móstoles: "Que no cuenten con nosotros para desguazar la vida de una persona"

Durante la clausura de la III Academia de la Juventud Madrileña, un encuentro celebrado en San Lorenzo de El Escorial y organizado por Nuevas Generaciones Madrid, Isabel Díaz Ayuso compartió una postura contundente sobre el curso de las acusaciones presentadas recientemente contra Manuel Bautista, alcalde de Móstoles, enfatizando que no participarán en lo que describió como un intento de arruinar la reputación de una persona. La mandataria regional afirmó: “Con nosotros no cuenten para desprestigiar, desguazar la vida de una persona y, luego cuando el juez sentencia, pedir o no disculpas”, según recogió el medio. Este posicionamiento surge tras conocerse que una exedil del municipio anticipó la presentación de una denuncia ante la justicia contra Bautista por supuesto acoso laboral y sexual.

De acuerdo con lo publicado por la fuente original, Ayuso subrayó que, desde su perspectiva, la garantía del honor y los derechos individuales debe prevalecer mientras los procesos judiciales no lleguen a una resolución. “Tenemos todo el tiempo del mundo para condenar. No tienes todo el tiempo del mundo para darle la mano a alguien a quien previamente le has desguazado el honor”, declaró, apuntando a la importancia de evitar juicios paralelos antes de que los tribunales adopten una decisión firme.

La presidenta madrileña abordó las acusaciones que se han venido difundiendo en los últimos días, centrándolas en un contexto de confrontación política y considerando que algunas denuncias se enmarcan dentro de estrategias para dañar públicamente a figuras del Partido Popular. En paralelo a las palabras de Ayuso, el Partido Popular de Madrid notificó que está estudiando la adopción de vías legales para responder a lo que califica como "mala fe" y "prefabricación de pruebas" contra el partido y el propio regidor de Móstoles, según informó el medio.

El PP de Madrid atribuye a la exconcejala una “vendetta personal” contra Manuel Bautista y sostuvo que el caso responde más a motivaciones políticas que a hechos probados. Por su parte, el alcalde afirmó sentirse víctima de un "chantaje político", lo que añade una nueva dimensión a la disputa y multiplica las aristas del conflicto municipal y partidista, según consignó el medio.

El abordaje de la situación por parte de los responsables del gobierno autonómico y del partido refleja una estrategia destinada a desvincularse del proceso penal hasta que existan resoluciones jurídicas definitivas. En este sentido, el grupo popular defiende la presunción de inocencia y plantea que cualquier valoración o condena anticipada podría significar un menoscabo irreversible para la trayectoria y el honor de una persona acusada.

El conflicto se produce en medio de las tensiones habituales entre las fuerzas políticas madrileñas, especialmente cuando una denuncia con posibles consecuencias legales se combina con el uso del tema en el debate público. Tanto las declaraciones de la presidenta Isabel Díaz Ayuso como las anunciadas actuaciones judiciales del Partido Popular subrayan una inclinación a centrar la respuesta institucional en la protección legal y política de sus cargos frente a acusaciones que, sostienen, forman parte de una táctica de desgaste dirigida desde la oposición.

Tal como detalló el medio, el caso de Bautista, alcalde de uno de los municipios más poblados de la Comunidad de Madrid, seguirá su curso en sede judicial, y las reacciones de las autoridades autonómicas y del partido marcan la línea de actuación oficial frente a las imputaciones. El desarrollo de los procedimientos judiciales y las eventuales decisiones de los tribunales determinarán los próximos pasos tanto para el Partido Popular madrileño como para las partes implicadas en la denuncia.