Piden evitar desplazamientos innecesarios y alertan del riesgo de incendios en el eclipse

Toledo, 12 jul (EFE).- La Comisión del Trío de Eclipses de Castilla-La Mancha alerta, a un mes del eclipse total solar que se podrá a ver en gran parte de la península el próximo 12 de agosto, del aumento del riesgo de propagación de incendios forestales que supondrá la gran afluencia turística, por lo que piden a la población evitar desplazamientos innecesarios en ese día.

En una entrevista con EFE, el director general de Universidades y coordinador de la Comisión, José Antonio Castro, detalla la evolución de los preparativos para este evento astronómico en la región, que se centran en la coordinación de la seguridad, con la celebración de las juntas de seguridad en los municipios con mayor afluencia y la divulgación científica.

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En Castilla-La Mancha, se han establecido 17 puntos de observación segura en la provincia de Guadalajara y diez en el norte de Cuenca, que son las zonas donde el eclipse solar se podrá ver al 100 % y donde ya se preparan actividades para ordenar la llegada y salida escalonada de visitantes.

De hecho, el Gobierno de España ha elegido el Observatorio de Yebes (Guadalajara) como centro de seguimiento oficial del eclipse.

Entre las principales preocupaciones de la Comisión regional está el riesgo de propagación de incendios como consecuencia de la acumulación de público en zonas rurales y de montaña en pleno agosto, cuando se espera que las temperaturas sean elevadas.

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En este sentido, apunta que, aunque se han establecido esos puntos de observación segura para controlar la afluencia, se espera que los visitantes acudan también a lugares de montaña más recónditos.

"Vamos a intentar restringir al máximo que los visitantes externos acceden a este tipo de localizaciones, pero estamos en una comunidad autónoma que es muy dispersa y es complicado controlar todo", señala.

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De acudir a esas zonas, subraya, no se deben hacer fuegos ni llevarse barbacoas, para "intentar minimizar el riesgo de incendio lo máximo posible".

Ante esa previsión afluencia, Castro pide a la población evitar desplazamientos innecesarios y recuerda que el eclipse, aunque no de forma total, también podrá disfrutarse desde otros puntos del país.

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"Si el eclipse se va a ver en nuestra casa, es decir, en nuestro pueblo, no hay ninguna necesidad de moverse a ningún punto oficial porque se va a ver exactamente igual desde nuestra casa que desde el punto oficial de visualización del eclipse", advierte el coordinador.

Por ejemplo, en Toledo, el eclipse se verá al 99,91 %; en Albacete al 99,36 % o en Ciudad Real al 98,31 % y en el resto de la región la visibilidad estará por encima del 98 %.

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A pesar de ello, advierte de que se esperan "muchas horas de atasco" para las personas que tengan que desplazarse por la región.

La Comisión regional también está poniendo el foco en la divulgación científica: "La ciudadanía tiene que saber el por qué se forman los eclipses y tenemos también que aprovechar para difundir y divulgar toda esta innovación que hay alrededor de los eclipses", apunta.

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Aunque subraya que los discursos negacionistas en torno al eclipse son "minoritarios", la divulgación se está centrando también en "cómo visualizar el eclipse de forma segura".

"La única forma de ver un eclipse de forma segura es con gafas homologadas. No vale de nada tener radiografías, usar una radiografía, usar un vidrio ahumado...", advierte Castro, que llama a la población a adquirir unas gafas homologadas que tengan el código ISO 12312. EFE

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(Foto)(Vídeo)