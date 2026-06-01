España

La Policía Nacional abre un expediente al agente que empujó contra el suelo a una manifestante en las protestas de docentes de Valencia

Los sindicatos denunciaron los hechos ocurridos el pasado domingo durante la tercera semana de huelga de los profesores en la comunidad autónoma

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Un vídeo capta el momento en que un agente de policía empuja a una mujer y la derriba durante una concentración de profesores en Valencia, provocando la ira y los gritos del resto de manifestantes.

La Policía Nacional abrirá un expediente al agente que empujó con fuerza por la espalda a una manifestante durante las protestas de los docentes en Valencia el domingo, según ha adelantado El País.

*Noticia en ampliación.

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