La Policía Nacional abre un expediente al agente que empujó contra el suelo a una manifestante en las protestas de docentes de Valencia

La Policía Nacional abrirá un expediente al agente que empujó con fuerza por la espalda a una manifestante durante las protestas de los docentes en Valencia el domingo, según ha adelantado El País.

Un vídeo capta el momento en que un agente de policía empuja a una mujer y la derriba durante una concentración de profesores en Valencia, provocando la ira y los gritos del resto de manifestantes.

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