La Policía Nacional abre un expediente al agente que empujó contra el suelo a una manifestante en las protestas de docentes de Valencia

Un vídeo capta el momento en que un agente de policía empuja a una mujer y la derriba durante una concentración de profesores en Valencia, provocando la ira y los gritos del resto de manifestantes.
La Policía Nacional abrirá un expediente al agente que empujó con fuerza por la espalda a una manifestante durante las protestas de los docentes en Valencia el domingo, según ha adelantado El País.
*Noticia en ampliación.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Última hora del sumario del caso Leire Díez: Feijóo ve “movimiento” entre los socios del Gobierno y les anima a buscar “una solución en poco tiempo”
El sumario se conocerá de forma inminente. Pedro Sánchez minimizó este domingo los casos Zapatero y Leire como “problemas” y “tropiezos” y avisó: “Vamos a seguir hasta 2027 y más allá”
Arranca el juicio contra el actor Luis Lorenzo, para quien piden seis años de cárcel: “La condena social llegó antes que la sentencia”
El actor vuelve a sentarse en el banquillo junto a su expareja, Arantxa Palomino, cuatro años después de que el caso por la muerte de una familiar saltara a los titulares
Pablo Iglesias asegura que hizo presidente a Pedro Sánchez engañando a Ciudadanos y el PNV en la moción de censura: “Esto sale una vez en la vida”
El exlíder de Podemos sitúa a su formación como clave de aquel cambio político, llegando a decir que Sánchez “no hizo una triste llamada”
Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 1 al viernes 5 de junio: Beatriz confiesa su relación con la muerte de Álvaro
La ficción diaria de Antena 3 encara una semana de tensión tras el descubrimiento del cuerpo de Álvaro
Avance semanal de ‘La Promesa’ del 1 al 5 de junio: una muerte, un disparo y una carta que puede cambiarlo todo esta semana
La serie de TVE encara una de sus semanas más intensas con la despedida de Santos, el estado crítico de Julieta y una revelación sobre Curro que amenaza con salir a la luz
MÁS NOTICIAS