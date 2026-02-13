La Alhambra (Granada) cierra la Torre de la Vela y parte de sus accesos por el viento

Granada, 13 feb (EFE).- El Patronato de la Alhambra y Generalife de Granada mantiene de nuevo cerrados los accesos peatonales a diferentes puntos del conjunto monumental por las fuertes rachas de viento, una alerta por la que no se puede acceder a la Torre de la Vela ni a la de Armas.

El conjunto monumental, históricamente el más visitado del país, mantiene cerrados por motivos de seguridad el paso por la Cuesta del Rey Chico, el acceso a los paseos peatonales de la Alameda o Bosque de Gomérez, al Jardín de los Adarves y a los Jardines Altos del Generalife, según ha informado en sus redes sociales.

El cierre se realiza de manera preventiva ante el riesgo de rachas de viento de hasta 50 kilómetros por horas que han provocado también el cierre de la Torre de las Armas y la Torre de la Vela.

La Policía Local de Granada también ha advertido de que las fuertes rachas de viento pueden provocar caídas de toldos y ramas de árboles o el desplazamiento de elementos móviles como los contenedores, por lo que ha pedido a la población extremar la precaución. EFE

mro/fs/cc