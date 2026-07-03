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El incendio de La Bisbal (Girona) genera una nube de fuego que podría quemar 10.000 ha

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La Bisbal d'Empordà (Girona), 3 jul (EFE).- El jefe de los Bomberos de la Generalitat, David Borrell, ha informado de que el incendio desatado este viernes en La Bisbal d'Empordà (Girona) ha generado una nube de fuego (pirocúmulo), por lo que podrían llegar a quemarse unas 10.000 hectáreas, escenario que los efectivos del cuerpo tratan "de evitar".

El incendio, que ha comenzado esta mañana como consecuencia de unas chispas generadas en unos trabajos agrícolas, avanza sin control avivado por la tramontana y ha quemado unas 750 hectáreas. Se ha confinado a unas 12.000 personas en varios municipios de la Costa Brava, en Girona, y trabajan más de doscientos bomberos en la labores de extinción.

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En declaraciones a los medios de comunicación, Borrell ha explicado que este es un fuego de sexta generación, cuya columna principal ha generado un pirocúmulo, una nube de gran desarrollo vertical que se crea en incendios como este, que ha calificado de "muy violento".

Hace años, ha subrayado, que no se veía una nube de este tipo en esa zona de Cataluña.

Los bomberos trabajan con la estrategia de perimetrar el incendio entre los municipios gerundenses de La Bisbal d'Empordà, Palafrugell y Palamós por el flanco derecho, y en el de Santa Cristina d'Aro por el izquierdo.

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La prioridad es controlar sobre todo el flanco derecho. Es "importantísimo", ha dicho Borrell, porque está prevista una ola de calor para los próximos días "y hay que quitar ese potencial de 10.000 hectáreas" que podrían quedar afectadas por el fuego, cifra que suma la superficie del macizo de Les Gavarres y la de varias zonas de la comarca del Baix Empordà que resultarían quemadas.

La solución, según Borrell, es "confinar el incendio al oeste de Les Gavarres y proteger a la población" a la espera de que, si las labores de extinción tienen éxito, y con el cambio de viento previsto de tramontana a marinada, se evite que se abra el fuego a otras zonas de manera descontrolada.

En el incendio trabajan actualmente 255 bomberos, aunque se ha activado a otros ante la posibilidad de que se deban sumar al dispositivo. La Generalitat ha pedido, además, el refuerzo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para reaccionar con rapidez en el caso de que aparezcan otros fuegos simultáneos. EFE

(foto) (vídeo)

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