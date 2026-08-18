El “gas de la risa”, la droga económica y ‘legal’ en España que se expande como la pólvora entre las ciudades con turismo de ocio nocturno

Un agente muestra una de las botellas de óxido nitroso, más conocido como "gas de la risa", incautadas en Tenerife. (Guardia Civil)

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Barato, de fácil adquisición y consumo, el óxido nitroso, más conocido como “gas de la risa”, recorre las calles de España, especialmente aquellas donde el ocio nocturno y la fiesta son el principal atractivo turístico. Es a través de las redes sociales e Internet donde los whippers, como se conoce a los consumidores de esta droga, incitan a su consumo y banalizan sus riesgos. Las autoridades europeas y españolas han empezado a vigilar su consumo y distribución ilegal, aunque no se trata de una sustancia prohibida porque es un producto legal de uso médico, industrial y de hostelería. Sin embargo, su venta ambulante sin autorización, su distribución para ocio y su consumo en la vía pública son ilegales. Pero al calor de la demanda, la oferta prolifera.

La semana pasada, la Guardia Civil desarticulaba una organización criminal dedicada a la importación, almacenamiento y distribución ilegal de “gas de la risa” en el sur de Tenerife. Conforme detallan en un comunicado, la operación “Centro” se saldó con seis detenidos, seis investigados y 10.394 recipientes de óxido nitroso requisados con un peso de casi 13 toneladas. Se trata de la segunda mayor incautación en Europa de óxido nitroso.

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La investigación se inició cuando el instituto armado tuvo conocimiento del consumo de este gas en diferentes zonas de ocio del sur de la isla. Entonces, descubrieron la existencia de “una estructura criminal jerarquizada, integrada por un núcleo directivo de carácter familiar, con una rama dedicada a la logística y recepción de la mercancía procedente del extranjero, y otra de distribución final en la isla”.

Botellas de óxido nitroso incautadas en Tenerife. (Guardia Civil)

Como resultado de las actuaciones, y tras cuatro registros simultáneos en Arona, Adeje y Granadilla de Abona, los agentes también hallaron 63.500 euros y 1.000 libras esterlinas en efectivo; aproximadamente 213 gramos de cocaína; 599 gramos de hachís; 1,4 kg de marihuana y 46 gramos de “Tusi”, además de otras sustancias también de naturaleza estupefaciente: pastillas, hongos, cápsulas y preparados comestibles con cannabinoides.

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La droga de la risa preocupa a las autoridades

La alerta ante la expansión de este gas como droga recreativa no llega solo desde Canarias. La semana pasada, ​​el Consell de Govern de Baleares aprobaba un Decreto Ley que prohibía la venta de bebidas energéticas a menores de 18 años y reforzaba la prohibición de dispensarles óxido nitroso. La norma actúa exclusivamente sobre su comercialización con fines de inhalación recreativa, “un fenómeno emergente cuya presencia ha aumentado en determinados entornos de ocio”, apunta la norma.

Una botella de "gas de la risa". (EUDA)

Por otro lado, el Instituto de Adicciones de Madrid Salud del Ayuntamiento de la capital ya avisaba hace meses que el gas de la risa ya “se cuela en el ocio juvenil sin hacer ruido”. “No estamos ante una nueva sustancia. Tampoco ante un fenómeno completamente desconocido. Pero sí ante algo distinto: una forma de consumo que encaja con precisión en los cambios que están definiendo el actual ecosistema de las adicciones juveniles. Más accesible, más normalizado, menos identificado como riesgo. Y, por tanto, más difícil de detectar a tiempo”, advertían en un artículo de su página web.

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Una droga que no es legal, pero tampoco ilegal

La edición de marzo de 2025 de la Revista Policía, editada por la Policía Nacional, subraya que en España, igual que en buena parte de Europa, el óxido nitroso no está catalogado como droga y su mera tenencia no conlleva sanción administrativa, salvo que una norma autonómica disponga lo contrario. La publicación añade que sí está prohibida su venta a menores o para fines no autorizados, un vacío que facilita su adquisición a pequeña escala bajo el pretexto de su uso en hostelería.

El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías publicó en 2023 un informe en el que concluía que el 8,7 % de los jóvenes europeos de entre 16 y 24 años había consumido óxido nitroso en los doce meses anteriores, lo que equivale a más de medio millón de personas. El mismo organismo ha alertado también de un aumento paralelo de las intoxicaciones asociadas a esta sustancia.

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Los estudios comparativos citados por la agencia europea sitúan en 134 casos las intoxicaciones graves notificadas en Francia en 2020, frente a 46 en 2019 y 10 en 2017. En los Países Bajos, los casos pasaron de 13 en 2015 a 128 en 2019, 144 en 2020 y 98 en 2021.

El estudio El uso recreativo del óxido nitroso: una preocupación creciente para Europa, de la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas, sitúa el momento actual como el tercer gran ciclo de popularidad recreativa del gas tras su descubrimiento en 1772 y el repunte de finales de la década de 1960. La diferencia, según el documento, es que ahora está ampliamente disponible gracias a cartuchos pequeños y baratos usados para fabricar nata montada, fáciles de comprar en supermercados, tiendas de conveniencia y proveedores en internet.

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Una botella de "gas de la risa" en el suelo. (EUDA)

La agencia europea sostiene que esa accesibilidad, unida a la percepción de seguridad, ha impulsado el consumo entre más jóvenes, incluidos adolescentes sin experiencia previa con otras drogas. También atribuye parte de la expansión a cadenas de suministro rentables, a la venta en línea y al papel de las redes sociales en la promoción y comercialización del producto.

Para la Policía Nacional, el principal peligro inmediato es la asfixia por inhalación prolongada, ya que el N2O extraído de cargas para repostería no está mezclado con oxígeno, a diferencia del que se usa como anestesia. El riesgo aumenta cuando se combina con otras sustancias depresoras, como benzodiacepinas, GHB u opioides, porque puede derivar en insuficiencia respiratoria, coma o muerte.

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La agencia europea estima que la mayoría de los consumidores lo usa de forma ocasional, entre uno y tres globos en una sesión y algunas veces al año, un patrón que no está libre de riesgos, pero que plantea daños más limitados que los consumos intensivos. El problema, según el organismo, se concentra en un grupo menor aunque creciente que consume cantidades mayores con más frecuencia y durante periodos prolongados, un patrón que aparece en la mayoría de los casos de intoxicación tras varios meses de uso regular o intenso.