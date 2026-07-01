España

El cambio climático, los incendios forestales y el mascotismo amenazan a la tortuga mora: es una especie “vulnerable” en España

En los años 70 se estima que se extraían entre 10.000 y 15.000 ejemplares anuales para comercio

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Ejemplar de tortuga mora. (Guy Haimovitch/Wikimedia Commons)
Ejemplar de tortuga mora. (Guy Haimovitch/Wikimedia Commons)

En España, más de diez especies de tortugas se encuentran incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Las marinas, como la tortuga boba o la tortuga laúd, se enfrentan a amenazas como la captura accidental, el desarrollo costero, la contaminación del agua o el cambio climático. Las terrestres, por su parte, están perjudicadas por otros factores.

Es el caso del mascotismo, que ha provocado que decenas de miles de tortugas sean extraídas del medio natural para ser comercializadas como animales de compañía. Además, las especies invasoras empleadas en nuestro país con este mismo fin pueden convertirse en un problema medioambiental si hay escapes o sueltas deliberadas, ya que desplazan a la fauna autóctona.

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En nuestro país, según la Asociación Herpetológica Española (AHE), el 31% de los reptiles se encuentran amenazados. Una de estas especies es la tortuga mora (Testudo graeca), que ya se ha extinguido en algunas zonas de España y cuyo declive podría continuar si persisten las amenazas sobre ella.

Ejemplar de tortuga mora. (Zeynel Cebeci/Wikimedia Commons)
Ejemplar de tortuga mora. (Zeynel Cebeci/Wikimedia Commons)

Solo tres poblaciones en España

Según explicó la doctora Eva Graciá, presidenta de la AHE, durante la presentación de la Lista Roja Nacional de España el pasado mes de mayo en el Congreso de los Diputados, estima que en los últimos 50 años la tortuga mora ha sufrido una regresión poblacional del 30% en España.

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Aquí, solamente existen tres poblaciones: la primera, en el sur de Murcia y el norte de Almería, donde el 25% de su área de distribución actual está ocupada por regadíos intensivos, que son incompatibles con la especie y fragmentan sus poblaciones; la segunda, la subespecie Testudo graeca wietii, en Mallorca, donde se ha perdido el 60% en las últimas décadas; la tercera, la subespecie Testudo graeca maroccensis, que aparece en Ceuta y ha sido introducida en Doñana. En la isla de Formentera se ha extinguido.

Tanto en nuestro país, en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA), como a nivel global, en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la especie está designada como “vulnerable”, lo que revela que el declive no solamente se produce en España. De hecho, la tortuga mora habita en otras partes del Mediterráneo (por ejemplo, islas como Cerdeña, Sicilia, Malta y Creta), los Balcanes, el Cáucaso, Oriente Medio y Asia Central hasta Irán.

Ejemplar de tortuga mora. (therestisconfetti/Wikimedia Commons)
Ejemplar de tortuga mora. (therestisconfetti/Wikimedia Commons)

Mascotismo, enfermedades e incendios

Una de las principales amenazadas a las que se ha enfrentado la especie, según señala Graciá, es el tráfico como mascotas. “En los años 70 se extraían 10.000-15.000 tortugas anuales para comercio”, lo que es ilegal en la actualidad.

A esta situación, que ha contribuido a mermar significativamente la población de la tortuga mora, se suman otras amenazas como la fragmentación y degradación del hábitat por cultivos intensivos, construcción de carreteras...; los incendios forestales, que, tal y como señaló la organización SEO/BirdLife con respecto al incendio en el Parque Nacional de Doñana a mediados de mayo, afectan gravemente a la herpetofauna por su baja capacidad para huir de las llamas; el cambio climático, y las enfermedades emergentes.

Esta última, según señala la presidencia de la AHE, por el momento no supone un problema para las poblaciones en libertad, pero sí podría llegar a serlo porque está ocurriendo en los centros de recuperación.

Ejemplar de tortuga mora. (Alastair Rae/Wikimedia Commons)
Ejemplar de tortuga mora. (Alastair Rae/Wikimedia Commons)

La Fundación para la Investigación en Etología y Biodiversidad (FIEB) —que en 2013 puso en marcha el Centro de Cría en Cautividad del Visón Europeo, un mustélido catalogado como “en peligro crítico de extinción”— cuenta con un proyecto que busca estudiar por qué las tortugas mora en cautividad se enfrentan a la rinitis infecciosa.

Esta grave enfermedad, que a menudo resulta mortal, es una inflamación de las vías respiratorias superiores, a menudo crónica y muy contagiosa. “La idea es saber qué agentes están implicados, cuáles son las condiciones que se dan para que se desarrolle esta enfermedad, por qué en la naturaleza los ejemplares no la padecen…”, explicó a Infobae Adriana Rodríguez, directora del centro.

El 74 % de las tortugas marinas analizadas en 2025 en la Fundación CRAM presentan restos de plásticos en sus heces o estómagos, o llegan enmalladas en artes de pesca o basura marina. (Vídeo: CRAM)

Proteger a la tortuga mora

“Pese a que esta especie sí está recogida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como vulnerable, ahora mismo no hay ni un solo plan de conservación o recuperación para la especie en nuestro país”, denuncia Graciá. “Solamente en este sentido estaría conservada por 33 espacios de la Red Natura 2000″.

“Los centros de recuperación están teniendo que hacer mucho esfuerzo en gestionar esa población cautiva”. Por este motivo, desde la AHE reclaman que se realice una protección efectiva del hábitat de la tortuga mora, que se realice un seguimiento a largo plazo de las poblaciones y que se lleven a cabo programas de educación ambiental para ampliar el conocimiento general sobre esta especie característica de los paisajes mediterráneos.

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