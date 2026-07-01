Hallan el cuerpo de una mujer en un pozo de Rincón de la Victoria (Málaga) y detienen a tres personas, entre ellas su pareja

Zona en la que han localizado el cádaver de una mujer dentro de un pozo. (Málaga, Andalucía, España). (Álex Zea / Europa Press)

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigan el hallazgo del cadáver de una mujer de 35 años localizado este miércoles en un pozo situado en las inmediaciones de la autovía, en el municipio malagueño de Rincón de la Victoria. La investigación, de la que son responsables tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, se encuentra en fase inicial y, por el momento, hay tres personas detenidas por su presunta implicación en los hechos, entre ellas la actual pareja de la víctima.

Según fuentes cercanas al caso consultadas por Europa Press, los investigadores tratan de determinar si este hallazgo guarda relación con la desaparición de una mujer denunciada hace varios meses. Esa hipótesis forma parte de las líneas de trabajo abiertas, aunque todavía no existe una confirmación oficial que vincule ambos sucesos.

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Mientras avanzan las pesquisas, los agentes esperan los resultados de la autopsia, prueba clave para determinar la causa de la muerte y obtener información que permita reconstruir lo sucedido.

Presunto caso de violencia de género

La propia Subdelegación del Gobierno ha comunicado, a través de un mensaje difundido en la red social X, que se están recabando datos “en relación con el asesinato por presunta violencia de género de una mujer cuyo cuerpo ha sido hallado en la mañana de este miércoles en Rincón de la Victoria”.

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Pilar Alegría asegura el compromiso del Gobierno contra la violencia de género con motivo del 25-N.

En la misma línea, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha lamentado públicamente lo ocurrido y ha señalado que se trata del hallazgo del cadáver de una mujer de 35 años “asesinada por presunta violencia de género”. Asimismo, ha trasladado un mensaje de condena ante este tipo de delitos y ha afirmado que “no podemos permitir que la violencia machista siga destrozando vidas e infligiendo tanto dolor”.

1.366 mujeres asesinadas por violencia de género de 2003

En lo que va de año, 25 mujeres han sido asesinadas presuntamente por sus parejas o exparejas en España, una cifra que eleva a 1.366 el número de víctimas mortales desde que comenzaron a elaborarse estadísticas oficiales en 2003.

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Andalucía es, hasta el momento, la comunidad autónoma con mayor número de asesinatos machistas registrados este año, con seis casos confirmados. A continuación se sitúa la Comunidad Valenciana, con cuatro víctimas. Aragón, Canarias, Cataluña, Madrid y Navarra contabilizan dos casos cada una, mientras que Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia registran un asesinato en cada territorio.

Además, los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género muestran que la mayoría de los crímenes registrados este año se produjeron sin que existieran denuncias previas contra el presunto agresor. En concreto, 16 de los 25 casos confirmados, el 64% del total, no habían sido puestos en conocimiento de las autoridades antes del asesinato. Asimismo, en seis de esos homicidios el supuesto autor se quitó la vida después de cometer el crimen.

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Las estadísticas reflejan también un repunte de la violencia machista respecto a los últimos años. Con 26 víctimas contabilizadas hasta la fecha de referencia utilizada por la Delegación del Gobierno, 2026 presenta el balance más elevado desde 2023.

*Noticia elaborada con información de agencias.