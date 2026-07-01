Ana Peleteiro y Benjamín Campaoré ya son padres de su segundo hijo en común: el nombre que ha elegido por tradición la pareja de atletas

Ana Peleteiro y Benjamín Campaoré ya son padres de su segundo hijo en común (Instagram)

La atleta Ana Peleteiro ha anunciado el nacimiento de León, su segundo hijo en común con Benjamin Compaoré, un bebé al que la pareja ha definido como “el latido que faltaba” en sus vidas y con cuya llegada la familia pasa a ser de siete miembros al inicio del verano. Peleteiro ha compartido la noticia este 1 de julio de 2026 con las primeras imágenes del recién nacido y un mensaje en el que lo ha descrito como su “bebé arcoíris”. La deportista ha precisado tras dar a luz que ha sido “el nacimiento con el que tanto soñamos” y “mi parto soñado”.

La propia atleta ha escrito en sus redes sociales: “León Compaore Peleteiro. 01 de julio de 2026. Solo tú, nuestro bebé arcoíris, podías llegar al mundo de una forma tan especial, bajo la magia de la luna de fresa. El nacimiento con el que tanto soñamos… y tú lo hiciste aún más perfecto. Mi parto soñado”. La pareja se casó en septiembre de 2023 en Galicia. La unión consolidó también una familia ya formada por Cassandra, Olympia e Iris, hijas de Compaoré, que ejercen de hermanas mayores primero de Lúa y ahora de León.

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El embarazo se había anunciado en Navidad, cuando la pareja explicó con emoción que su “angelito en el cielo” les había enviado “el regalo más grande, bonito y especial”, en referencia a la pérdida de un bebé en julio del año pasado. Nueve meses después, la espera ha terminado con la llegada de un niño al que presentan como el miembro que faltaba en casa. El nombre elegido sigue la misma inicial que Lúa, la primera hija de la pareja, y mantiene así una continuidad familiar. El nombre de León procede del latín y se asocia con la fuerza y la majestuosidad.

Ana Peleteiro y Benjamín Campaoré ya son padres de su segundo hijo en común (Instagram)

El embarazo de Ana Peleteiro

A ese significado se suman ideas como la fiereza, el poder y la justicia. También se define como el nombre de un hombre fuerte y sabio, toda una elección original y que cada vez ha ganado más presencia en los últimos años, también en su versión femenina. Durante la gestación, Peleteiro se ha mantenido activa hasta el final. No dejó de entrenar y tampoco renunció a planes familiares, entre ellos la barbacoa celebrada hace solo una semana por San Juan.

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En ese periodo, la medallista olímpica explicó a Women’s Health que había afrontado el embarazo sin exigencias ni comparaciones con el anterior. “Me estoy permitiendo disfrutarlo sin exigencias estéticas, que creo que a las mujeres durante los embarazos se nos exige mucho a nivel estético, y a las deportistas que decidimos ser madres, todavía más. Entonces he fluido mucho y no tengo expectativas ni en el embarazo ni tampoco de cara al parto ni el posparto”.

Ana Peleteiro y Benjamín Campaoré ya son padres de su segundo hijo en común (Instagram)

El noviazgo de Ana Peleteiro y Benjamin Campaoré

La relación entre Ana Peleteiro y Benjamin Compaoré comenzó tras un encuentro fortuito en marzo de 2016. Por entonces, él ya era campeón de Europa de la misma disciplina y lo conocía por haberlo visto en televisión. La atleta relató así a ¡Hola! aquel primer contacto: “Él dice que me fijé en él, y que por eso me escribió. A partir de ahí empezamos a vernos durante el campeonato y surgió el amor”.

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Ana Peleteiro, atleta olímpica de triple salto.

Según contó la propia Peleteiro al mismo medio, aquel no era todavía su momento, y el punto de inflexión llegó en los Juegos Olímpicos de 2020: “Siempre hubo ese interés por parte de los dos por lo que habíamos vivido en el pasado. Dio la casualidad de que en esos Juegos Olímpicos él ya llevaba soltero bastante tiempo. Yo no, decidí romper mi relación después. Empecé a seguirlo en Instagram, él me siguió también, y pensé: ‘¡Qué majo! Me sigue en redes sociales a pesar de que ya no hablamos’. Al cabo de dos días me escribió un mensaje directo, y desde ese día hasta hoy, no paramos de hablar”.