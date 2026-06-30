EN VIVO | Continúan las tareas de búsqueda tras los terremotos en Venezuela: al menos 1.719 muertos y a más de 5.000 la de heridos

Las autoridades venezolanas elevaron a 1.719 el número de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió la zona costera de Venezuela el pasado miércoles, según el último informe oficial difundido el lunes al mediodía. La emergencia provocó graves daños en el estado La Guaira, donde el Gobierno declaró el área de desastre y estableció control militar.

El titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó además que los terremotos dejaron 5.034 heridos, mientras que 15.866 personas permanecen damnificadas y otras 22.619 reciben atención en centros de salud. Naciones Unidas estima que podría haber hasta 50.000 desaparecidos.

Las operaciones de búsqueda y rescate continúan seis días después del desastre con el despliegue de una mayor cantidad de maquinaria y la llegada de rescatistas internacionales. La Guaira permanece como el principal foco de las tareas de emergencia al concentrar la mayor cantidad de víctimas y daños materiales, mientras la zona sigue bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad.