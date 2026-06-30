EN VIVO | Continúan las tareas de búsqueda tras los terremotos en Venezuela: al menos 1.719 muertos y a más de 5.000 la de heridos

Las autoridades venezolanas elevaron a 1.719 el número de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió la zona costera de Venezuela el pasado miércoles, según el último informe oficial difundido el lunes al mediodía. La emergencia provocó graves daños en el estado La Guaira, donde el Gobierno declaró el área de desastre y estableció control militar.
El titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó además que los terremotos dejaron 5.034 heridos, mientras que 15.866 personas permanecen damnificadas y otras 22.619 reciben atención en centros de salud. Naciones Unidas estima que podría haber hasta 50.000 desaparecidos.
Las operaciones de búsqueda y rescate continúan seis días después del desastre con el despliegue de una mayor cantidad de maquinaria y la llegada de rescatistas internacionales. La Guaira permanece como el principal foco de las tareas de emergencia al concentrar la mayor cantidad de víctimas y daños materiales, mientras la zona sigue bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
En pocas líneas:
Los médicos pensaban que iban a salvar vidas.
Seis días después del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió el norte de Venezuela, los sobrevivientes del estado costero de La Guaira, la zona más afectada por la tragedia, aseguran que perdieron prácticamente todo y afrontan un futuro incierto. Mientras los equipos nacionales e internacionales mantienen la búsqueda de personas entre los escombros, algunos habitantes denuncian demoras en la llegada de ayuda a sus comunidades. El último balance oficial cifra en 1.450 los fallecidos.
La búsqueda de sobrevivientes entre los edificios colapsados en Venezuela enfrenta un nuevo obstáculo que, según quienes trabajan sobre el terreno, podría estar ralentizando las tareas de rescate: la falta de maquinaria pesada. Mientras decenas de operadores especializados se desplazan desde distintos puntos del país para colaborar tras los terremotos del 24 de junio, muchos aseguran que permanecen sin poder intervenir porque las excavadoras y otros equipos indispensables simplemente no están disponibles.
Un análisis preliminar de la NASA estima que cerca de 58.870 edificaciones habrían resultado dañadas o colapsadas en Venezuela tras el doble terremoto registrado el pasado miércoles. La cifra surge de un procesamiento rápido de imágenes satelitales que busca dimensionar el impacto estructural en las zonas más afectadas, aunque la propia agencia aclara que se trata de información inicial sujeta a revisión.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró el lunes que antes de que finalice el año habrá nuevas viviendas para las familias que perdieron sus hogares por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió la zona norte del país el miércoles pasado y dejó, hasta el momento, 1.719 fallecidos y 5.034 heridos.