El PP afirma que Moreno tiene "todo el respaldo" de la dirección nacional

Madrid, 29 jun (EFE).- El portavoz del PP, Borja Sémper, ha afirmado este lunes que el presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tiene "todo el respaldo" y la confianza de la dirección nacional del partido en su proceso de investidura.

"No podemos tener más confianza en un líder político que la que tenemos en Juanma Moreno, con lo cual todo lo que haga, hasta ahora al menos, nos parece extraordinario", ha afirmado en una rueda de prensa.

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La confianza en él es "máxima" y la interlocución entre él y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es "muy fluida" y "casi diaria", por lo que lo que suceda en Andalucía "tiene todo el respaldo de la dirección nacional".

Pese a no haber cerrado un acuerdo con Vox, Moreno ha pronunciado este lunes su discurso de investidura y ha dicho que si logra revalidar su mandato gobernará "para todos" y ha añadido que los andaluces tienen que tener la seguridad de que su carácter y valores "son sólidos y no cambiarán por coyunturas políticas".

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Mañana comparecerán todos los grupos parlamentarios -de menor a mayor- y por la tarde se producirá una votación en la que el candidato necesita la mayoría absoluta.

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha advertido este lunes a Moreno que si sigue "por ese camino" a lo mejor "nunca" llega a ser reelegido si ambas formaciones no llegan a un acuerdo. EFE

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