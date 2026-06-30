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La reina Letizia cambia su agenda a última hora para apoyar a Venezuela: su cita en Barajas para despedir al equipo sanitario español tras el doble terremoto

Tras la cancelación de su viaje a Bolivia, la monarca aprovechará para seguir mostrando su apoyo por Venezuela

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La reina Letizia rescata su vestido rosa de Hugo Boss (Europa Press)
La reina Letizia, en imagen de archivo (Europa Press)

La reina Letizia ha cambiado su agenda en el último momento para acudir este miércoles 1 de julio a las 8:00 horas, a la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y despedir al contingente médico de emergencia de la AECID que viaja a Venezuela tras el doble terremoto, una decisión que desplaza a un segundo plano su previsto viaje de cooperación a Bolivia y sitúa la crisis venezolana en el centro de su actividad institucional.

El equipo que parte hacia Venezuela pertenece a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y atenderá a los afectados por dos seísmos de magnitud 7,2 y 7,5, mientras el Ministerio de Asuntos Exteriores ha movilizado un millón de euros en ayuda de emergencia y un primer grupo ya se ha desplazado para evaluar las necesidades más urgentes.

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La cita de última hora, confirmada por Casa Real, se produce cinco días después de la primera reacción pública de doña Letizia ante la catástrofe. La reina ya había avanzado que España había ofrecido ayuda y que las semanas siguientes estarían marcadas por el rescate de supervivientes y la posterior reconstrucción.

En el marco del Día Mundial sin Tabaco, la Reina Letizia de España reflexiona sobre los peligros de fumar y el uso de nuevos productos como los vapeadores. En su mensaje, cuestiona las motivaciones detrás de su consumo, ya sea por adicción o por moda.

El apoyo de la reina Letizia a Venezuela

La magnitud del desastre explica el giro de agenda. El balance provisional deja casi 1.500 víctimas mortales, miles de heridos y cientos de desaparecidos. Según las cifras oficiales, entre los fallecidos hay 19 españoles y otras 131 personas de nacionalidad española siguen sin ser localizadas.

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Doña Letizia se desplazará a primera hora de la mañana a pie de pista para despedir personalmente al equipo START, el dispositivo conocido en el ámbito humanitario como los “Chalecos Rojos”. Se trata de un grupo de primer nivel clasificado por la OMS y financiado en gran parte con fondos europeos.

Ese contingente viaja con capacidad de despliegue en formatos adaptados, como ya hizo durante otras catástrofes naturales, como por ejemplo en Bata y Guinea Ecuatorial en 2021. Su cometido ahora será prestar apoyo inmediato en el terreno tras el doble seísmo que ha sacudido el norte de Venezuela.

La reina Letizia asiste a la conmemoración del 15º aniversario de la revista Ethic. (José Oliva / Europa Press)
La reina Letizia asiste a la conmemoración del 15º aniversario de la revista Ethic. (José Oliva / Europa Press)

El cambio de agenda de la reina Letizia

La modificación de la agenda llega en una semana en la que los planes de la reina en realidad eran otros. Doña Letizia tenía previsto viajar a Bolivia en su tradicional desplazamiento anual de cooperación, una cita habitual que finalmente ha sido cancelada por la compleja situación política del país andino. Lejos de mantener una agenda de perfil bajo tras esa suspensión, la reina ha concentrado su atención en la emergencia regional abierta por la tragedia venezolana.

Su paso por Barajas actúa así como expresión institucional de ese cambio de prioridades. La implicación de doña Letizia se hizo visible la semana pasada durante el acto del 15º aniversario de la revista Ethic, donde habló directamente con los medios sobre la situación. Allí explicó: “El rey está volando ahora hacia México y lógicamente él, como el resto de ciudadanos de este país, está muy preocupado y siguiendo las noticias después de esos dos terremotos en Venezuela”.

El rey Felipe y la reina Letizia presiden la reunión anual de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias (Europa Press)
El rey Felipe y la reina Letizia presiden la reunión anual de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias (Europa Press)

En esa misma intervención añadió: “España ha ofrecido ya su ayuda y estamos esperando a que haya toda esa operación para poder colaborar en las próximas semanas”. También advirtió de que esos días iban a ser “un gran desafío en el rescate de las posibles personas con vida y luego la reconstrucción”.

Casa Real difundió además un comunicado oficial a través de sus redes sociales para trasladar su solidaridad, su cariño y su fuerza a los heridos y a las familias de las víctimas. Esa posición institucional acompaña ahora el envío del equipo sanitario español, que partirá con esa respuesta internacional ya en marcha y con una evaluación previa realizada sobre el terreno para identificar las necesidades más urgentes.

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