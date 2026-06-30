Alergia al níquel: causas, síntomas y tratamiento

Una mujer con reacción alérgica (Magnific)

El níquel está presente en numerosos objetos de uso cotidiano: joyas, relojes, cremalleras, hebillas, monturas de gafas, monedas e incluso algunos dispositivos electrónicos. Aunque para la mayoría de las personas pasa completamente desapercibido, en otras puede desencadenar una reacción alérgica que provoca molestias persistentes en la piel. Se trata de una de las causas más frecuentes de dermatitis de contacto alérgica en todo el mundo.

Según la Clínica Mayo, la alergia al níquel se desarrolla cuando el sistema inmunitario identifica este metal como una sustancia perjudicial y responde provocando una reacción inflamatoria. Una vez que una persona se sensibiliza al níquel, su organismo reaccionará cada vez que vuelva a entrar en contacto con él, incluso tras exposiciones muy breves.

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La aparición de esta alergia suele producirse después de una exposición repetida o prolongada al metal. Por ello, es más frecuente en personas que utilizan joyería o accesorios que contienen níquel durante largos periodos. También puede desarrollarse por el contacto con herramientas de trabajo, equipos metálicos o determinados dispositivos médicos.

Los síntomas más habituales de esta alergia

La manifestación más común es una dermatitis de contacto localizada en la zona donde la piel ha estado en contacto con el metal. Los síntomas suelen aparecer entre las 12 y las 48 horas posteriores a la exposición y pueden mantenerse durante dos a cuatro semanas.

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Entre los signos más frecuentes destacan:

Erupción cutánea.

Picor intenso, que puede variar de leve a severo.

Enrojecimiento o cambios en el color de la piel.

Sequedad y descamación.

Aparición de pequeñas ampollas o lesiones con salida de líquido en los casos más intensos.

Las zonas más afectadas suelen ser los lóbulos de las orejas, el cuello, las muñecas, los dedos o el abdomen, lugares donde habitualmente existe contacto con pendientes, collares, pulseras, anillos o hebillas de cinturón.

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Una mujer sufre una reacción alérgica (Infobae Argentina)

¿Cómo se diagnostica?

El diagnóstico de este tipo de alergia suele basarse en la exploración clínica y en la historia del paciente. Cuando existe sospecha de alergia al níquel, el especialista puede realizar una prueba del parche o patch test, que consiste en colocar pequeñas cantidades de diferentes alérgenos sobre la piel durante varios días para comprobar si aparece una reacción. Esta prueba permite identificar con bastante precisión si el níquel es el responsable de la dermatitis.

No existe una cura definitiva para la alergia al níquel. Una vez desarrollada la sensibilización, el sistema inmunitario seguirá reaccionando frente al metal.

El tratamiento se centra principalmente en aliviar los síntomas y evitar nuevas exposiciones. Para controlar la inflamación, el médico puede recomendar cremas con corticoides, otros medicamentos tópicos o, en casos concretos, tratamientos por vía oral cuando la reacción es más intensa.

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Sin embargo, la medida más eficaz sigue siendo la prevención. Evitar el contacto directo con objetos que contengan níquel permite reducir considerablemente la aparición de nuevos brotes.

La Clínica Mayo aconseja utilizar joyería fabricada con materiales hipoalergénicos, como acero quirúrgico de calidad, titanio, platino u oro de alta pureza. También recomienda cubrir con una capa protectora los objetos metálicos que estén en contacto frecuente con la piel, siempre que sea posible, y optar por accesorios libres de níquel.

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