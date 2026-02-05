El cáncer también deja huellas en la boca: “La quimioterapia altera la producción de saliva y el sentido del gusto”

Una mujer en la visita al dentista (AdobeStock)

El cáncer y sus tratamientos asociados dejan una serie de secuelas que, a menudo, pasan más desapercibidas. Más allá de los efectos físicos evidentes, existen otros que también tienen un impacto en la salud y que, por ello, deben ser tratados. Algunos de ellos son los que tienen lugar en nuestra boca.

Cada año se detectan unos 300.000 casos de cáncer en España, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). De todos ellos, en torno a 8.000 corresponden al cáncer oral y de faringe. En este contexto, el papel de los ortodoncistas y odontólogos resulta crucial.

La doctora Esmeralda Herrero, ortodoncista y odontopediatra con enfoque integrativo y ponente clínico de Align Technology, explica para Infobae esta relación entre tratamientos oncológicos y su impacto en la salud bucodental.

Pregunta: ¿Qué efecto tiene la quimioterapia en los dientes y el conjunto de la boca?

Respuesta: La quimioterapia puede afectar profundamente la salud bucal. No solo daña la mucosa, la piel interna de la boca, causando inflamación y llagas (mucositis), sino que también altera la producción de saliva, el sentido del gusto y la resistencia de los tejidos que sostienen los dientes. Esto puede derivar en sequedad, mayor riesgo de caries, alteración del sabor e incremento de infecciones orales. Estudios clínicos muestran que más del 85 % de los pacientes en tratamiento con quimioterapia experimentan efectos adversos orales, siendo la sequedad y el cambio de sabor de los más frecuentes.

P: ¿Por qué ocurren estos efectos adversos en la boca?

R: La quimioterapia actúa sobre células de rápida división, un rasgo típico de las células tumorales, pero también de las células sanas de la boca y la mucosa gastrointestinal. Esa falta de selectividad explica por qué los tejidos que se regeneran rápidamente, como la mucosa oral y las glándulas salivales, se dañan con facilidad.

Además, los tratamientos alteran la microbiota oral, lo que está asociado con la severidad de la mucositis y otros efectos adversos. Un estudio publicado detectó que la quimioterapia produce cambios significativos en las bacterias de la saliva, correlacionados con la gravedad de la mucositis. Desde la visión integrativa PNIE, estos cambios no son solo locales: son reflejo de la respuesta inflamatoria y metabólica sistémica que acompaña al tratamiento oncológico, lo que explica por qué la salud bucal es un indicador tan sensible del estado general del paciente.

P: ¿Ocurre solo con los cánceres orales o puede ocurrir con cualquier tipo de tumor?

R: Ocurre con cualquier tipo de tumor que se trate con quimioterapia, no solo los cánceres de boca o cabeza. La quimioterapia circula por todo el organismo y alcanza tejidos que se regeneran rápidamente, como la mucosa oral, independientemente de dónde se origine el tumor. Estudios que incluyen pacientes con distintos tipos de cáncer confirman que la mucositis oral y otros efectos bucales pueden presentarse con frecuencia, incluso en cánceres no relacionados directamente con la cavidad oral.

P: ¿Es posible prevenir estos efectos de la quimioterapia?

R: Sí, en gran medida. La evaluación odontológica previa al inicio del tratamiento es clave: identificar y tratar caries, infecciones y problemas periodontales reduce complicaciones. La evidencia clínica indica que seguir un protocolo estricto de higiene oral durante la quimioterapia puede disminuir significativamente el riesgo de lesiones y su severidad.

Además, desde un enfoque integrativo, la nutrición, la gestión del estrés y el equilibrio metabólico contribuyen a mejorar la resiliencia de los tejidos. El uso de suplementación natural como antioxidantes, vitaminas y probióticos puede ayudar a modular la inflamación y apoyar la salud oral, siempre coordinado con el oncólogo y el equipo médico para evitar interferencias con el tratamiento.

En el año 2024 se produjeron en España 433.357 defunciones, solo 194 defunciones más que el pasado año en la misma fecha, según los datos provisionales del informe 'Defunciones según la Causa de Muerte', publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que por segundo año consecutivo sitúa a los tumores como primera causa de muerte en 2024, con un 26,6% del total de defunciones, seguidos de las enfermedades del sistema circulatorio (26%). Fuente: Europa Press

P: Una vez acabado el tratamiento, ¿sigue siendo la boca una parte especialmente débil de nuestro cuerpo?

R: Después de la quimioterapia, la boca puede permanecer más vulnerable durante semanas o incluso meses, porque la mucosa y la microbiota necesitan tiempo para recuperarse. La mucositis inducida por quimioterapia suele curarse espontáneamente en unas pocas semanas tras finalizar el tratamiento, pero la susceptibilidad a caries, infecciones y alteraciones de la saliva puede mantenerse.

Por eso, el cuidado odontológico continuo con revisiones periódicas, higiene reforzada y apoyo integrativo es esencial. En la visión integrativa, la boca es un termómetro del metabolismo general, y su recuperación está estrechamente relacionada con el bienestar sistémico.