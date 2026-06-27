Infobae en Caracas: los venezolanos buscan desesperadamente a los desaparecidos mientras desbordan los centros de acogida

Los venezolanos buscan desesperadamente a sus familiares desaparecidos

El Parque del Oeste en Caracas se transformó en un refugio masivo tras los terremotos del 24 de junio, recibiendo a miles de personas que perdieron sus viviendas en La Guaira y la capital venezolana. Las cifras mínimas, según voluntarios y autoridades, oscilan entre cuatro mil y cinco mil damnificados, aunque la falta de un registro sistematizado impide precisar el número exacto de afectados. En este espacio improvisado, el flujo de llegadas no se detiene y la incertidumbre domina a quienes buscan a familiares desaparecidos o esperan asistencia.

Durante los primeros días, la respuesta de los organismos oficiales resultó ineficiente, lo que obligó a las comunidades a organizarse de manera espontánea. La situación de los recién llegados evidencia los vacíos en la coordinación oficial.

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Los venezolanos buscan información de los desaparecidos tras los terremotos del pasado miércoles

Por estas horas, la búsqueda de familiares desaparecidos mantiene en vilo a decenas de personas que recorren hospitales, revisan listas en las paredes y se aferran a la esperanza. Argenis Querales, habitante de Caracas, busca a varios miembras de una familia que quedaron atrapados bajo los escombros de un edificio en La Guaira.

El Parque del Oeste de Caracas alberga a miles de damnificados por los terremotos

“Busco una familia completa, dos primos, sus hijas, su esposa, su suegra, que estaban en uno de los edificios que fue destruido y aparentemente están tapiados allí todavía”, relató a Infobae desde el Parque del Oeste. Según comentó, una de las niñas estaría en ese refugio, pero aún no tiene información oficial: “Estamos esperando que nos dejen entrar para buscarla porque al parecer está desorientada”.

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Querales denunció la falta de apoyo institucional en las zonas más afectadas, como La Guaira: “Nos han dicho que no tienen apoyo de las autoridades. El pueblo es el que está ayudando, el pueblo es el que está moviendo escombros y las familias son las que estamos en eso”.

Cientos de venezolanos se acercaron al Parque del Oeste en busca de familiares desaparecidos

Jordan Jesús Cua Mayora, oriundo de La Guaira, también contó a Infobae el horror que vivió durante los sismos que, hasta el momento, dejaron más de 900 muertos: “Se nos cayeron nuestras casas y nuestro apartamento, salimos todos, gracias a Dios. Varios no pudieron salir de ahí de los apartamentos”. En su caso, comentó, logró sacar a su familia.

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Tras huir hacia las montañas por temor a un posible tsunami, Cua Mayora y su familia lograron llegar al refugio en Caracas con el apoyo de vecinos y dos agentes de la Guardia Nacional. Primero fueron recibidos por una amiga en Antímano, pero no pudieron quedarse mucho tiempo, porque su casa “es pequeñita”. Por eso, decidió trasladarse al Parque del Oeste en busca de refugio, pero aún no le confirmaron si podrá ingresar: “No nos han dicho nada”.

Algunas personas buscan a familiares desaparecidos, mientras que otra solicitan refugio en el Parque del Oeste en Caracas

En el refugio, la vida diaria depende del esfuerzo colectivo. Mireyde Mendoza, familiar de un preso político quien perdió su vivienda en Altavista, explicó: “El mismo pueblo ayuda al pueblo. Eso es lo que se está haciendo aquí desde el día uno que pasó todo lo del terremoto”. Mendoza, madre de dos niñas, describió la llegada tardía de los equipos de atención: “Ahora es que se están apareciendo las autoridades, a brindarnos el apoyo, exactamente. A estas alturas que se están apareciendo los paramédicos, los guardias a hacer un recorrido”.

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Mireyde contó que tuvo que sacar a su familia “por el balcón” para evitar ser aplastadas: “Era lo más rápido que pude hacer”. Además, aprovechó para hablar de la situación que atraviesa en familiar suyo, uno de los tantos presos políticos acusados de terrorismo por el chavismo. Su caso, no obstante, hasta el momento no fue incluido en la ley de aminstía, por lo que continúa recluido en la prisión de Yare.

El drama de los deportados desde Estados Unidos añadió otra capa de complejidad a la emergencia. Raiza Alejandra Mujica, esposa de uno de los repatriados, pidió públicamente apoyo para los afectados que quedaron atrapados en el hotel Negra Hipólita tras el derrumbe: “Hay unos que salieron por sus propios medios, pero hay quienes están dentro todavía. Hasta ahora no hay nadie ayudándolos. Necesitamos que por favor vayan familiares hasta allá, o sea, vayan, rescatistas, organismos, a ayudar a los familiares, porque están solamente los familiares allí levantando escombros”. Mujica también reclamó información clara sobre el paradero de los heridos: “Nos dicen: ‘Sí, está herido’, pero no nos dan ubicación de dónde están ubicados”.

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Varios damnificados se vieron obligados a instalar carpas

El doctor Fernando Blanco, residente de segundo año de anestesiología en el Hospital José María Vargas de La Guaira, participa en la atención sanitaria tras la tragedia que afecta a la región. Según detalló, el hospital se encuentra en una situación de alta demanda debido a la llegada masiva de víctimas, tanto fallecidos como heridos, consecuencia directa del desastre que golpeó el estado.

El médico confirmó que el centro de salud cuenta actualmente con insumos médicos suficientes, ya que había recibido abastecimiento previo y se ha beneficiado de ayudas entregadas por organismos gubernamentales y aportes internacionales. “El hospital tenemos buenos insumos, ya que había sido abastecido anteriormente con material médico quirúrgico y las ayudas que han ido llegando tanto del mismo gobierno como internacionalmente”. A pesar de estos recursos, el flujo de pacientes y la magnitud de la emergencia han puesto a prueba la capacidad de respuesta de los equipos médicos en La Guaira.

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Blanco subrayó la dificultad que representa el acceso logístico a la zona, señalando que la congestión del tráfico dificulta la llegada de ayuda adicional al hospital. “Se necesita toda la ayuda posible y un poco más de conciencia acerca de lo que es el tráfico para poder ingresar hacia La Guaira y llevar la ayuda necesaria”, advirtió. La cantidad exacta de fallecidos permanece indeterminada, mientras que los heridos y personas atrapadas bajo los escombros continúan siendo numerosos, reflejando la gravedad de la situación en la región.

Un médico venezolano intenta llegar a La Guaira para brindar asistencia

Este sábado, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunció la restricción del acceso al estado La Guaira, declarada como zona de desastre por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a partir de las 20:00 horas (hora local) del viernes, como parte de las medidas para gestionar la emergencia tras los terremotos que golpearon la región. El funcionario explicó que la medida responde a motivos humanitarios, sanitarios y logísticos. Según Cabello, la afluencia de civiles generó congestionamiento vial, dificultando el paso de ambulancias y equipos de rescate, mientras que la presencia de cuerpos bajo los escombros, a más de 48 horas del sismo, plantea un riesgo sanitario. Además, la llegada de voluntarios sin coordinación ha complicado las operaciones de asistencia.

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Por su parte, en las últimas horas también circuló en redes sociales el rumor de que en el Parque del Oeste, que tiene unos 5 mil damnificados, hay niños solos expuestos a que sean llevados por extraños. Carolina Salinas, voluntaria en el lugar, desmintió esos trascendidos: “Aquí no se ha ingresado ningún niño sin su representante o algún familiar, directo o indirecto”. Según su relato, las instituciones responsables de la protección de la infancia mantienen el control de estos casos y colaboran con los equipos de ayuda. “Desde el día uno están todas las instituciones gubernamentales, también están grupos de apoyos vecinales, consejos comunales, alcaldía, policía”, explicó Salinas en declaraciones recogidas por Infobae.

La magnitud del desastre y el desborde de los centros de acogida dejaron a muchas familias fuera del sistema formal de ayuda. Las listas de desaparecidos aumentan y la esperanza se sostiene en la solidaridad vecinal y el trabajo de los voluntarios. El testimonio de los afectados recoge el llamado urgente a las autoridades para acelerar las labores de búsqueda y rescate, garantizar la alimentación y la hidratación, y ofrecer respuestas a quienes aún esperan noticias de sus seres queridos.

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