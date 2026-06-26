Las imágenes satelitales de La Guaira revelan la magnitud de la destrucción que dejaron los dos terremotos en Venezuela

Una vista satelital muestra la zona industrial de La Guaira, Venezuela, el 8 de mayo de 2026, antes de dos poderosos terremotos Vantor/Folleto vía REUTERS

Una franja de tierra angosta, atrapada entre el mar Caribe y las estribaciones de la cordillera de la Costa, es hoy el escenario más devastado de Venezuela. Las imágenes satelitales captadas por la empresa de inteligencia geoespacial Vantor este jueves —comparadas con tomas del mismo territorio tomadas días o semanas antes— muestran con claridad lo que los dos terremotos del miércoles hicieron en pocas horas en La Guaira: donde había edificios de apartamentos, hay montones de concreto; donde había bodegas industriales, quedan estructuras deformadas; donde había una avenida costera con hoteles y terminales de contenedores, se ven los rastros de incendios y escombros esparcidos sobre el asfalto.

Una vista satelital muestra daños en la zona industrial de La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026, después de dos potentes terremotos Vantor/Folleto vía REUTERS

El estado La Guaira se asienta en una estrecha franja de tierra entre el mar Caribe y las faldas del cerro El Ávila, parte de la Cordillera de la Costa, donde las montañas llegan hasta cerca del mar y la población se distribuye horizontalmente a lo largo de la costa. Esa geografía comprimida lo hace especialmente vulnerable tanto a deslaves como a sismos. Con una población de alrededor de 487.000 habitantes, concentra una parte sustancial de la actividad portuaria venezolana: junto con Puerto Cabello, mueve buena parte de las importaciones que llegan al país.

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Una vista satelital muestra la Avenida La Playa en La Guaira, Venezuela, el 8 de mayo de 2026, antes de dos potentes terremotos Vantor/Handout vía REUTERS

Los dos sismos —de magnitud 7,2 y 7,5— ocurrieron el miércoles a las 18:04 hora de Caracas, separados apenas por 39 segundos. El primer sismo se originó a 24 kilómetros al este-noreste de San Felipe, a una profundidad de 21,9 kilómetros, mientras que el segundo ocurrió cerca de Yumare, en el estado Yaracuy, a solo 10 kilómetros de profundidad, lo suficientemente superficial como para concentrar una enorme energía destructiva en la superficie. Los sismólogos denominan a este fenómeno un “doblete” sísmico —dos grandes rupturas en segmentos de falla adyacentes que ocurren casi de forma simultánea—, y es inusualmente raro. Se trata del sismo más potente en Venezuela en al menos 126 años, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Una vista satelital muestra daños en un resort y una terminal de contenedores en Avenida La Playa, La Guaira, Venezuela, 25 de junio de 2026, después de dos poderosos terremotos Vantor/Folleto vía REUTERS

Las imágenes satelitales documentan los daños en varios puntos específicos del estado. En Catia La Mar, la ciudad más poblada de La Guaira con estimaciones de más de 112.000 habitantes, complejos residenciales completos que antes de los sismos se veían intactos aparecen ahora convertidos en montones de escombros, con ventanas destrozadas, tuberías expuestas y losas de concreto que sobresalen en el aire. En Playa Puerto Viejo, zona costera perteneciente a esa misma área, la comparación entre las tomas previas a los terremotos y las posteriores revela el colapso de edificios que horas antes se mantenían en pie. En Playa Grande —otra de las playas más frecuentadas del litoral central venezolano—, las fotografías registran daños severos en complejos de apartamentos que servían tanto a residentes permanentes como a veraneantes llegados desde Caracas.

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Una vista satelital muestra edificios de apartamentos dañados en Playa Grande, en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026, tras dos fuertes terremotos Vantor/Handout vía REUTERS

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, afirmó que la infraestructura perdida corresponde a unos 250 edificios, principalmente en La Guaira y especialmente en las zonas de Caraballeda y Playa Grande. Las fotografías satelitales también registran daños en la zona industrial del estado y en la Avenida La Playa, arteria principal que recorre la costa, donde se evidencian rastros de incendios, en línea con los reportes de que los cuerpos de bomberos participaron en las labores de respuesta a la emergencia. Un resort costero y una terminal de contenedores en esa misma avenida también aparecen dañados en las imágenes posteriores a los sismos.

Una vista satelital muestra edificios de apartamentos derrumbados en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026, después de dos poderosos terremotos Vantor/Folleto vía REUTERS

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó la situación como una verdadera tragedia y aseguró que La Guaira es la entidad más afectada por los sismos. El balance oficial al cierre de esta edición asciende a 188 muertos, 1.520 heridos y 157 desaparecidos. La región fue declarada zona de desastre y su principal aeropuerto fue cerrado temporalmente por graves daños en su infraestructura. Las autoridades habilitaron el estadio de béisbol Jorge Luis García Carneiro, el mayor del estado, como refugio temporal para damnificados.

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Una vista satelital muestra edificios en Playa Puerto Viejo, en La Guaira, Venezuela, el 22 de junio de 2026, antes de dos potentes terremotos Vantor/Handout vía REUTERS

El terremoto ocurrió en un día festivo —la conmemoración de la Batalla de Carabobo, que marcó la independencia de Venezuela—, lo que provocó una mayor presencia de visitantes en la zona costera cuando se produjeron los sismos, circunstancia que pudo incrementar el número de afectados. Muchos de quienes se encontraban en La Guaira ese miércoles habían viajado desde Caracas, que está a apenas 30 kilómetros de distancia y se conecta con el litoral a través de una autopista.

Una imagen satelital muestra almacenes dañados en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026, tras dos fuertes terremotos Vantor/Handout vía REUTERS

Para los habitantes del estado, la magnitud de la destrucción replica una memoria que nunca terminó de cicatrizar. En diciembre de 1999, esta misma franja costera quedó sepultada bajo millones de toneladas de barro, rocas y árboles durante la llamada Tragedia de Vargas, considerada el peor desastre natural de la historia contemporánea de Venezuela. La cifra exacta de víctimas nunca pudo establecerse con precisión: algunas estimaciones hablaron de entre 10.000 y 30.000 muertos, mientras otros registros ubicaron el número entre 12.000 y 15.000 fallecidos y desaparecidos. La catástrofe modificó para siempre el mapa urbano y social de La Guaira: barrios completos desaparecieron, miles de familias fueron desplazadas y la reconstrucción avanzó durante años entre promesas oficiales, planes inconclusos y obras levantadas sobre una región todavía vulnerable.

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Una vista satelital muestra edificios de apartamentos dañados en Catia del Mar, en La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026, después de dos poderosos terremotos Vantor/Handout vía REUTERS

Una imagen satelital muestra La Guaira, Venezuela, el 25 de junio de 2026, después de dos fuertes terremotos Vantor/Handout vía REUTERS

Las imágenes son distintas entre una y otra tragedia: en 1999 predominaban los aludes que descendían desde las montañas; en 2026 son los edificios colapsados y las montañas de concreto. Pero la escala del daño que revelan las fotografías satelitales de Vantor anticipa que la reconstrucción que ahora comienza no será menos larga ni menos costosa que la anterior. Venezuela llega a esta emergencia con una economía deteriorada tras años de crisis, con infraestructura que ya arrastraba déficits previos a los sismos y con un sistema de salud cuya capacidad de respuesta enfrenta limitaciones estructurales.