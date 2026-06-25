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El rey Carlos III sufre con el sudor en la ola de calor y su ayudante le sostiene un ventilador portátil: para el resto de asistentes, abanicos plegables

El vicealmirante Sir Tony Johnstone-Burt ha acompañado al monarca en todo momento con el pequeño aparato

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El rey Carlos III sufre con el sudor en la ola de calor y le asignan un asistente con un ventilador portátil (Reuters)
El rey Carlos III sufre con el sudor en la ola de calor y le asignan un asistente con un ventilador portátil (Reuters)

El rey Carlos III ha mantenido este miércoles su agenda oficial en Londres en plena ola de calor, con temperaturas por encima de los 30 grados, y las imágenes de un asistente refrescándole con un ventilador portátil han resumido una jornada marcada por el bochorno y por las alteraciones que el tiempo extremo ya ha provocado en varios actos vinculados a la Casa Real británica.

El monarca ha asistido a una recepción del Departamento de Seguridad Energética y Cero Emisiones Netas en el Palacio de St James con motivo de la Semana del Clima de Londres, mientras los termómetros superaban los 30 grados y el dispositivo del acto incluía abanicos plegables para los invitados y una enfermera por si algún asistente acusaba el calor.

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Vestido con traje gris, camisa blanca, pantalón a juego y corbata, Carlos III ha cumplido sus compromisos públicos sin apenas cambios en una de las jornadas de junio más calurosas registradas hasta ahora. Durante el recorrido por el salón, un miembro de su equipo más próximo le ha acompañado con un mini ventilador portátil para aliviar el ambiente.

El rey Carlos III sufre con el sudor en la ola de calor y le asignan un asistente con un ventilador portátil (Reuters)
El rey Carlos III sufre con el sudor en la ola de calor y le asignan un asistente con un ventilador portátil (Reuters)

El ventilador portátil de Carlos III

La escena más comentada ha sido la del vicealmirante Sir Tony Johnstone-Burt, que ha permanecido junto al soberano mientras sostenía el pequeño ventilador. El responsable ha actuado como apoyo directo del rey en varios momentos del acto para evitar que el calor le afectara más. La visita oficial coincidía con una nueva ola de calor en Reino Unido, que no solo ha condicionado la comodidad del acto, sino también parte del ceremonial asociado a la monarquía. El rey no ha sido el único en contar con medidas de alivio frente a las altas temperaturas.

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A la llegada, los invitados han recibido abanicos plegables y la organización ha previsto asistencia sanitaria preventiva dentro del recinto. En una conversación con Murat Kurum, presidente de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2026, el monarca ha bromeado sobre la situación: “Me preguntó cómo estaba. Estaré mucho mejor si consiguen avances en la COP31”.

El rey Carlos III sufre con el sudor en la ola de calor y le asignan un asistente con un ventilador portátil (Reuters)
El rey Carlos III sufre con el sudor en la ola de calor y le asignan un asistente con un ventilador portátil (Reuters)

Quién es Sir Tony Johnstone-Burt,<b> </b>el salvador del rey

Johnstone-Burt ocupa el cargo de jefe de Casa Real y es el responsable operativo de los servicios internos de las distintas residencias de la familia real británica. Desempeña esa función desde 2013, cuando fue nombrado aún durante el reinado de Isabel II. Antes de incorporarse a la estructura de la Casa Real, desarrolló una larga carrera en la Marina Real británica.

Sirvió en buques como el HMS Scylla y el HMS Brave, ascendió hasta alcanzar el rango de vicealmirante y también fue jefe de Estado Mayor del Mando Supremo Aliado para la Transformación de la OTAN, con sede en Norfolk, en el estado de Virginia.

Las altas temperaturas han obligado además a modificar algunas de las tradiciones más conocidas para los visitantes de la capital británica. Las ceremonias del Cambio de Guardia, que suelen celebrarse a diario frente a las residencias oficiales de la familia real, han quedado suspendidas durante el resto de la semana.

Carlos III y Camila y los príncipes de Gales asisten a misa por Navidad.

Ese ceremonial incluye el relevo de los soldados con gorros de piel de oso y túnicas rojas frente al Palacio de Buckingham, los cuarteles de Wellington, el palacio de St James y el castillo de Windsor. El peso de esos uniformes expone especialmente a los militares durante episodios de calor extremo, y en anteriores ediciones de Trooping the Colour algunos guardias llegaron a desmayarse por las elevadas temperaturas.

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