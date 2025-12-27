Deportes

La reflexión de una figura del fútbol europeo: “Hay hombres que buscan un espacio fuera de la masculinidad hegemónica tradicional”

El futbolista del Betis, Héctor Bellerín, se refirió a un tema tabú dentro del deporte

Guardar

La visión de Héctor Bellerín acerca de la masculinidad en el fútbol desafía los esquemas imperantes en este deporte y expone las limitaciones sociales que enfrentan quienes intentan distanciarse de los estereotipos tradicionales. El lateral del Real Betis profundizó sobre la dificultad que experimentan algunos hombres para hallar un espacio cómodo fuera de la masculinidad hegemónica, advirtiendo sobre el temor que genera la mofa y la burla en este proceso de búsqueda de identidad. Bellerín es consciente de que su postura provoca incomodidad en ciertos sectores, pero considera fundamental abrir un diálogo sobre el papel de los futbolistas y la homogeneidad que caracteriza su ambiente.

En el tramo final de la entrevista, el defensor español reflexionó sobre su contacto con realidades ajenas al fútbol y el distanciamiento estructural entre los jugadores y el resto de la sociedad. Según explicó a El Mundo, “Hay mucha distancia entre el futbolista y, digamos, el ciudadano de a pie. Uno idolatra al otro, que no sabe relacionarse con él porque desconfía de sus intenciones. La mirada es vertical. Se crean unas dinámicas de poder que distancian”. También remarcó la falta de unión real entre los profesionales del fútbol masculino y la ausencia de una conciencia orientada a la responsabilidad social. En su opinión, formar parte de un colectivo tan privilegiado genera una burbuja que condiciona la percepción del entorno: muchos no se cuestionan la realidad externa ni encuentran incentivos para hacerlo.

Bellerín reflexionó sobre un tema
Bellerín reflexionó sobre un tema tabú en el mundo del fútbol (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Este análisis crítico sobre el distanciamiento social se complementó con una reflexión acerca del proceso formativo en el fútbol de élite. Bellerín indicó que la educación de los futbolistas se limita, en la mayoría de los casos, a prepararlos únicamente para el desempeño deportivo: “No se le educa salvo en ser futbolista. En la NBA, si no te sacas una carrera universitaria, no puedes jugar. En el fútbol te están diciendo a los 16 años que dejes los estudios, que tienes que jugar con el primer equipo que te busque”. Esta visión se conecta con su percepción sobre los valores promovidos en el entorno: “Se habla mucho de los valores en el fútbol: del respeto, del sacrificio. Son valores superneoliberales que apuntan a la producción. Pero existen otros valores mucho menos individuales”. De este modo, el defensor dejó entrever la necesidad de revisar el modelo educativo y de convivencia dentro del deporte.

En otro momento del diálogo, Bellerín se alejó de las etiquetas asociadas a su imagen pública y rechazó las simplificaciones que lo encasillan como “el futbolista que lee libros”, “el ecologista” o “el de la moda”. Como mencionó, “Me van poniendo etiquetas, pero son cosas que hago desde que me vi con la posibilidad y la fuerza de hacerlas”. Y, para ilustrar el alcance de dichas percepciones, relató su experiencia tras compartir en Instagram una serie de imágenes sobre sus lecturas estivales: “Cansado de poner en Instagram las mismas fotos de siempre, subí las fotos de los libros que había leído en verano. Y de repente soy eso. La materia prima es la misma, solo que desde diferentes ángulos”.

El futbolista andaluz también compartió detalles sobre su infancia, marcada por su cercanía con el mundo de la costura —“me crié entre máquinas de coser” afirmó en la nota—, lo que contribuyó a modelar sus inquietudes actuales por la moda y la lectura. Bellerín recorrió en la entrevista su trayectoria profesional, desde sus primeros pasos en la cantera del FC Barcelona, su consolidación en el Arsenal inglés, el retorno esporádico a Barcelona y su papel actual como figura relevante en el Betis.

Respecto al papel social del fútbol, Bellerín sostuvo ante El Mundo que este deporte “se ha convertido en el teatro romano” y que a menudo es utilizado como una vía de escape emocional por parte del público. A su juicio, “sabemos que repartimos mucha felicidad, pero parece que en el estadio se pueden hacer cosas que no podrías hacer jamás en la calle. Si esta es una sociedad crispada, las 60.000 personas del estadio, también. Se permite por motivos históricos”. En ese sentido, subrayó cómo el estadio otorga respaldo a ciertos grupos sociales y a la vez excluye a otros: “El fútbol no es solo eso: hay gente que viene a pasárselo bien en familia. Es un lenguaje universal, pero un estadio no acepta que cualquier persona entre ahí. Hay colectivos que no se sienten aceptados”.

Bellerín abordó, por último, los peligros de ridiculizar a quienes exploran nuevas formas de masculinidad en este contexto. Como resaltó, “comprendo los estereotipos y los memes del performative male (macho performativo), pero son un arma de doble filo: hay un grupo de hombres que de verdad está intentando encontrar un espacio donde sentirse cómodos fuera de la masculinidad hegemónica tradicional y la mofa puede asustar”. Su mirada busca exhibir la pluralidad que existe en el fútbol y reivindica el derecho de los deportistas a mostrar facetas alejadas del estereotipo predominante.

Temas Relacionados

Real BetisHomosexualidadHéctor BellerínFútbol Europeo

Últimas Noticias

La singular remera que lució Antonela Roccuzzo con una de las fotos más importantes en la carrera de Lionel Messi

La pareja del futbolista del Inter Miami llamó la atención de los fanáticos con la elección de la prenda que utilizó en una fotografía junto a una fanática

La singular remera que lució

Las fotos de los jugadores de Boca Juniors en el casamiento de Kevin Zenón y Sol Amsler: el encuentro con dos ex futbolistas del club

Leandro Paredes, Lautaro Blanco, Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel y Leandro Brey se fotografiaron con Equi Fernández y Cristian Medina en la boda del mediocampista

Las fotos de los jugadores

La tajante postura de José Mourinho ante el interés de Barcelona por Nicolás Otamendi

El director técnico portugués se mostró inflexible ante los rumores que vinculan al argentino con el conjunto catalán

La tajante postura de José

“El club más convocante del mundo”: el impactante ranking que lidera River Plate

La institución de Núñez encabezó por tercer año consecutivo la lista mundial de asistencia, con un promedio de 85.018 personas por partido

“El club más convocante del

El posible destino de Marcelo Weigandt y el resto de los futbolistas de Boca Juniors que no serán tenidos en cuenta

El Chelo es uno de los jugadores que retornaron de sus préstamos, pero volvería a irse

El posible destino de Marcelo
DEPORTES
La singular remera que lució

La singular remera que lució Antonela Roccuzzo con una de las fotos más importantes en la carrera de Lionel Messi

Las fotos de los jugadores de Boca Juniors en el casamiento de Kevin Zenón y Sol Amsler: el encuentro con dos ex futbolistas del club

La tajante postura de José Mourinho ante el interés de Barcelona por Nicolás Otamendi

“El club más convocante del mundo”: el impactante ranking que lidera River Plate

El posible destino de Marcelo Weigandt y el resto de los futbolistas de Boca Juniors que no serán tenidos en cuenta

TELESHOW
Evangelina Anderson habló sobre los

Evangelina Anderson habló sobre los rumores de reconciliación con Martín Demichelis

Soy Rada, un “chanta” suelto en Mar del Plata: “Lo hermoso del público en temporada es que viene de todo el país”

La insólita respuesta de Sofía Gonet al comparar a sus compañeros de MasterChef Celebrity con platos de comida

El tenso encuentro entre Zaira Nara y su expareja, Facundo Pieres, en Punta del Este: miradas, incomodidad y distancia

Claudia Ciardone contó que recibió mensajes íntimos de Martín Migueles: su consejo para Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Ocho siglos de enigmas sobre

Ocho siglos de enigmas sobre el Codex Gigas: la vitela perdida, el incendio en Estocolmo y la leyenda del demonio

Un hombre cantó villancicos durante 42 horas seguidas y busca el récord Guinness

Bukele destacó la recuperación del Centro Histórico de San Salvador tras años azotado por la violencia: “Es una muestra del renacimiento de El Salvador”

El Museo Reina Sofía se hace con este cuadro de Maruja Mallo por 570.000 euros: estas son todas las nuevas adquisiciones del centro

Adicción y negocios gestionados por el crimen organizado: alerta en Brasil por el auge de las apuestas online