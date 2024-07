Tatuadora y trabajadora social, así es la reservada novia de Héctor Bellerín: “Cuando nos conocimos, tuvimos ese flechazo”

Elena y Héctor Bellerín en una imagen compartida en redes sociales (Instagram)

Héctor Bellerín se ha convertido en el futbolista del momento por sus declaraciones en el podcast En clave de Rhodes, de la Cadena SER. En ellas, el jugador del Real Betis Balompié denunciaba la desigualdad de condiciones que viven actualmente las jugadores del fútbol español: “Me parece súper necesario. Lo que sé, lo que deseo y lo que es justo es que todos ganemos lo mismo, que seamos igual de profesionales, que tengamos los mismos derechos y que exista igualdad. ¿Cómo hacemos eso? Es algo que aún no sé”.

“Lo que sí que sé es que el fútbol masculino tenemos que ser los primeros en ayudar. Tenemos la plataforma, los recursos, hemos caminado ese camino porque ellas no podían. Empieza por nosotros porque la sociedad ya está haciendo ese cambio. Mira la final del Mundial. Tenemos que coger responsabilidad: clubes, entidades, grandes ligas... Tenemos un poder muy fuerte. Se utiliza para las cosas que a cada uno les interesa”, comentaba el catalán a James Rhodes.

⚽🗣️ La opinión de @HectorBellerin sobre el fútbol femenino: "Lo que sé y creo que es justo es que todos ganemos lo mismo"



🎧 Ya puedes escuchar el nuevo programa de #EnClavedeRhodes en @SERPodcast https://t.co/HJG9pkgHXP pic.twitter.com/5hO0MFSucT — Cadena SER (@La_SER) July 20, 2024

Y es que, no es la primera vez que el jugador utiliza su altavoz para denunciar las injusticias. Ante el Caso Rubiales, fue el primero en posicionarse a favor de Jenni Hermoso y no dudó de su testimonio, al igual que hicieron sus compañeros de equipo Borja Iglesias y Aitor Ruibal. Bellerín se ha declarado en muchas ocasiones como feminista, ecologista y vegano; y de hecho, es de los pocos jugadores a los que se les ha visto llegar en bicicleta a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Tras llegar cedido del Arsenal en 2021 al Real Betis, el jugador se convirtió en uno de los personajes claves de la temporada para conseguir la preciada Copa del Rey, y saltó al panorama nacional por su característico aspecto. Transformándose en un fenómeno de masas, muchos se preguntan si tiene una relación sentimental. Y la respuesta es sí, el deportista mantiene una relación desde hace varios años con una tatuadora.

Héctor Bellerín en una imagen compartida en redes sociales (Instagram)

¿Quién es su misteriosa novia?

La primera vez que se conoció algo sobre la chica fue al comenzar a publicar él en redes sociales numerosos tatuajes realizados por ella. Bajo el nombre de @la.pylo, Elena se muestra muy reservada; pero conocemos que es sevillana, trabajadora social y dedica también su tiempo al mundo del tatuaje, donde se ha especializado en la técnica del puntillismo.

Su primera aparición pública ocurrió durante la presentación oficial del futbolista en el FC Barcelona. En 2022, Bellerín llegaba como nuevo fichaje azulgrana y al evento acudió junto a todo su círculo cercano. En el lugar, se les pudo ver muy confidentes y encariñados; y dos meses después le acompañaba al evento de la revista GQ, en la que el futbolista se convirtió en el Hombre del Año 2022. Sin embargo, desde entonces no se supo mucho más al respecto y surgieron rumores de ruptura entre ambos.

Héctor Bellerín junto a su novia Elena y su familia (Instagram)

Especulaciones que Bellerín ha desmentido totalmente en el pódcast de James Rhodes: “Elena, es una persona que nunca se hubiera imaginado con un futbolista. Es una chica normal que iba a la universidad, trabajadora social, tatuadora, artista. Y cuando nos conocimos, tuvimos ese flechazo”.

Pero a pesar de todos los gustos que comparten, el jugador ha revelado que ella no estaba muy segura de comenzar una relación con él, ya que “le tiraba para atrás el hecho de que mi vida era muy diferente a la de ella”. Pero Bellerín no puede estar más contento de que finalmente dijera que sí, puesto que “el fútbol te aleja mucho de la realidad social. Es un espejismo total. Y de repente poder vivir una vida más normal me ha hecho muy feliz”.