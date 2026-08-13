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Andalucía abre una investigación tras la aparición de serpientes bajo las camas de varios pacientes en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén)

La Consejería de Salud ha activado diligencias internas después de que se localizaran reptiles en dos ocasiones diferentes

Hospital Alto Guadalquivir de Andújar. (Satse)
Hospital Alto Guadalquivir de Andújar. (Satse)
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La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha abierto una investigación después de que dos serpientes aparecieran en el área de hospitalización del Hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén), una de ellas bajo la cama de un paciente ingresado el pasado fin de semana.

Según fuentes de la Consejería citadas por el diario regional La voz del Sur, el ejemplar hallado en la habitación no pertenecía a una especie peligrosa y la retirada se completó sin incidencias ni daños a pacientes y trabajadores, aunque el descubrimiento generó tensión, enfado e indignación entre los familiares.

El aviso lo dio una profesional del centro. Tras la alerta, personal de servicios generales y efectivos del Seprona revisaron las instalaciones y retiraron el animal, que estaba enrollado en la zona del motor del elevador de la cama.

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Dos casos en un mes

Familiares y fuentes sindicales sostienen que un caso similar ocurrió hace unas dos semanas, cuando otra serpiente apareció en una habitación del mismo hospital. En ese episodio, siempre según esos testimonios, no se activó un protocolo específico y personal de seguridad sacó el animal al exterior.

La Delegación de Sanidad y la de Medio Ambiente mantuvieron contacto con la Dirección Gerencia del centro y con el Seprona para analizar las circunstancias de ambos episodios y definir medidas que eviten nuevos accesos a habitaciones y áreas de hospitalización. También se revisa si los reptiles pudieron entrar desde la zona de patios, donde se han detectado ejemplares.

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