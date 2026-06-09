El Gobierno destina 168 millones a climatizar y mejorar eficiencia energética de hospitales y centros de salud

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha acordado destinar 168 millones de euros del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) a actuaciones de climatización y rehabilitación y ahorro energético en edificios e instalaciones de uso principal sanitario de hospitales, centros de salud, consultorios locales y otros inmuebles de la red pública.

La dotación de este programa de ayudas, denominado PREE Sanitario, se transferirá a las comunidades y ciudades autónomas para su gestión, una vez aprobados los criterios de reparto en la Conferencia Sectorial de Energía.

En concreto, esta línea de ayudas podrá financiar obras para adecuar la envolvente térmica de los edificios, mejoras de la eficiencia energética y uso de renovables en sistemas de climatización y agua caliente sanitaria, en iluminación, en instalaciones específicas de usos sanitario, así como la incorporación de sistemas de automatización y control, entre otras actuaciones.

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Podrán beneficiarse del PREE Sanitario centros hospitalarios, centros de salud y consultorios locales, de titularidad pública. Este programa complementa el programa PREE terciario, aprobado en conferencia sectorial el pasado diciembre.

Este programa fue anunciado la pasada semana por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien subrayó que "hacer hospitales más eficientes significa ahorrar recursos y utilizar esos recursos para mejorarlos".

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OTRA LÍNEA DE 200 MILLONES PARA COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS.

Además, Aagesen confirmó que el Ministerio trabajaba ya en otra línea de ayudas con cargo al FNEE -el PREE Educativo- para climatizar y mejorar la eficiencia energética de los colegios y de otros centros educativos públicos, que estará dotada con 200 millones de euros.

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En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, destacó que se trata de una medida "muy necesaria", ya que los efectos del climático en las aulas "tienen consecuencias sobre los hijos e hijas". "Por eso el Gobierno de España ha decidido actuar, porque nos tomamos en serio una preocupación lógica de los padres y también de los profesionales de la educación", dijo.

Además, añadió que a ello se suman los más de 1.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos puestos a disposición de las entidades locales y de las comunidades autónomas para la rehabilitación de edificios de uso público y titularidad pública, con el objetivo de mejorar la eficiencia.

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"Confiamos en que en el resto de Administraciones colaboren y utilicen estos fondos y, sobre todo, se tomen en serio un problema que afecta a muchas familias con niños y niñas de nuestro país", subrayó Saiz.

REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA FINAL MÍNIMO DE UN 15%.

Según indicó el Ministerio, las actuaciones objeto de estas ayudas aprobadas este martes por el Consejo de Ministros deberán acreditar una reducción del consumo de energía final mínimo de un 15% del edificio en cuestión, o de las instalaciones específicas de uso sanitario objeto de la intervención.

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El Programa de ayudas finalizará el 31 de diciembre de 2030 y el Ministerio llevará a la próxima Conferencia Sectorial de Energía una propuesta de reparto de los fondos basada en la estadística más reciente del "Informe Anual del Sistema Nacional de Salud del año 2024" realizado por el Ministerio de Sanidad y publicado el 4 de diciembre de 2025.

Este se basa en tres indicadores principales del mismo, con datos de 2023, como son camas hospitalarias instaladas en el Sistema Nacional de Salud, número de centros de salud y consultorios locales.

Por tanto, el PREE Sanitario tendrá una gestión territorializada, de modo que los criterios, alcance, intensidad y requisitos específicos para acceder a las ayudas los fijarán las comunidades y ciudades autónomas en sus respectivas convocatorias. Los gobiernos regionales también podrán determinar el régimen de aplicación, bien por concesión directa o por concurrencia competitiva.

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El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito al Ministerio, actuará como coordinador del PREE Sanitario y transferirá los fondos a cada territorio.

OBJETIVO NACIONAL DE REDUCCIÓN DEL CONSUMO FINAL DE ENERGÍA A 2030.

Estas ayudas tienen como finalidad contribuir al cumplimiento del objetivo nacional de reducción del consumo final de energía para el periodo 2021-2030, que fija el artículo 8 de la Directiva (UE) 2023/1791, de 13 de septiembre. Para alcanzar estos objetivos, se constituyó el FNEE, cuya gestión recae en el IDAE.

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El programa de ayudas acordado se enmarca en el Plan de Actuación para 2026 de este fondo. Asimismo, el programa contribuirá a alcanzar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030.

Según destaca el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros, el parque de edificaciones del sector sanitario repartido por toda España consume en torno al 1% de la energía final, por ello la mejora de la eficiencia energética en este ámbito de la edificación forma parte de los objetivos prioritarios recogidos en el PNIEC de rehabilitar energéticamente cinco millones de metros cuadrados de edificios del sector terciario para 2030.

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